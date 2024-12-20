Το επίθετο Ντε Γκρες επέλεξε η τέως βασιλική οικογένεια στην αίτηση που κατέθεσε για την ελληνική ιθαγένεια στο Ληξιαρχείο Αθηναίων. Πρόκειται για το επίθεση που είχε επιλέξει και ο πρώην πρίγκιπας Μιχαήλ της Ελλάδος, το 2004.

Η αίτηση έγινε από δέκα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας, δηλαδή τα πέντε παιδιά του Κωνσταντίνου, τα παιδιά του Παύλου και της Αλεξίας και τις ερχόμενες ημέρες αναμένεται να επισημοποιηθούν τα έγγραφα και από το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο θέμα της ιθαγένειας της τέως βασιλικής οικογένειας αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24 το πρωί της Παρασκευής, μετά από ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει πως «η ελληνική έννομη τάξη δεν αναγνωρίζει τίτλους ευγενείας».

Μαρινάκης: Δεν βλέπουμε κανένα υπονοούμενο στο επώνυμο Ντε Γκρες

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης: «Το πολίτευμά μας είναι πολύ ισχυρό και το αποδεικνύει και αυτό το γεγονός και αυτή η εξέλιξη. (...) Εφαρμόστηκε ένας νόμος του 1994 χωρίς καμία παρέκκλιση από το κείμενο του νόμου. Χωρίς κανέναν αστερίσκο. Χωρίς καμία ειδική μεταχείριση για τους ανθρώπους αυτούς. Αποδέχονται το πολίτευμα της χώρας, το πολίτευμα 50 ετών, μια δημοκρατία που είναι η πιο στέρεα στην ιστορία της χώρας μας».

Και συνέχισε λέγοντας πως: «Δεν έχουν την οποιαδήποτε διεκδίκηση, για να μπορέσουν να πάρουν ιθαγένεια, η οποία απορρέει από την προηγούμενη κατάσταση και δήλωσαν ένα επώνυμο σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Εφαρμόστηκε ο νόμος μίας προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας η οποία κέρδισε πολλές μάχες, σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Η δημοκρατία αποδεικνύεται ανθεκτική, αφήνει πίσω της κόντρες και έριδες του παρελθόντος και βγαίνει δικαιωμένη».

Μάλιστα, επισήμανε πως «οι άνθρωποι αυτοί αποδέχτηκαν τους κανόνες αυτού του πολιτεύματος», ενώ τόνισε πως «δεν βρίσκουμε κανένα υπονοούμενο» στο επίθετο Ντε Γκρες, για το οποίο διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως σχολιάζει ο κ. Μαρινάκης «η αντιπολίτευση ψάχνει να βρει συνεχώς δράκους γιατί δεν μπορεί να έχει θετικό αφήγημα. Κάνει το μαύρο άσπρο, προσπαθεί να αλλάξει αυτό που βλέπουμε όλοι κάνει τη μέρα νύχτα δεν βλέπω κάτι πολιτικό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποτελεί πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας μέλους της τέως βασιλικής οικογένειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «επειδή είχα την τιμή να είμαι ένας εκ των εισηγητών για τα ψηφοδέλτια του 2023, είναι κάτι που δεν έχει ανοίξει καν η συζήτηση. Δεν έχω ακούσει καν φήμη. Κάτι τέτοιο ούτε σαν ιδέα δεν υπάρχει» και συνέχισε λέγοντας πως «η ΝΔ είναι φιλόξενη και η διεύρυνση των τελευταίων ετών για την οποία πολλοί έχουν μιλήσει αρνητικά είναι μία από τις αιτίες, διεύρυνση όχι αλλοίωση που έχει καταφέρει η ΝΔ να ανατρέψει τους κανόνες της μεταπολίτευσης».

«Αν θέλει κάποιος να στηρίξει τη ΝΔ αυτό είναι τιμητικό για την ΝΔ να την στηρίξει κάποιος. Σε επίπεδο υποψηφιοτήτων δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση και μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν δηλώσει τέτοια πρόθεση», κατέληξε.

Τι αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σημειώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του ανέφερε νωρίτερα τα εξής:

«Το θέμα της ιθαγένειας σε μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας θα μπορούσε να είναι απολύτως τυπικό.

Η επιλογή όμως του επωνύμου "Ντε Γκρες", δηλαδή "της Ελλάδος", σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι προβληματική.

Η ελληνική έννομη τάξη δεν αναγνωρίζει "τίτλους ευγενείας" κάτι που επιχειρείται να υπονοηθεί υπόγεια μέσω του συγκεκριμένου επιθέτου.

Άλλωστε, το πολιτειακό έχει λυθεί οριστικά & αμετάκλητα το 1974.

Όταν στις μέρες μας, χιλιάδες άνθρωποι, που ζουν με τις οικογένειές τους και εργάζονται για δεκαετίες στην Ελλάδα, βρίσκουν μπροστά τους παράλογα και άδικα εμπόδια για να πολιτογραφηθούν με νόμους της κυβέρνησης, η ΝΔ επικεντρώνεται στην κτήση ιθαγένειας για την τέως βασιλική οικογένεια, κλείνοντας το μάτι στο ακροδεξιό ακροατήριο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.