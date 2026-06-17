ΠΑΟΚ: Με Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ στον 2ο προκριματικό του Europa League

Από… ζόρικο και συνάμα απαιτητικό ζευγάρι θα προκύψει η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μετά την κλήρωση που διεξήχθη στη Νιόν, ο «δικέφαλος του βορρά» κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ντινάμο Κιέβου-Κλουζ.

Αναμφίβολα, πρόκειται για δύο ομάδες με ευρωπαϊκή εμπειρία. Οι Ουκρανοί σίγουρα είναι μια παραδοσιακή δύναμη, αλλά και μια ομάδα που θέλει να πάρει από τον ΠΑΟΚ τον Τόμας Κετζιόρα.

To καλό στην περίπτωση της Ντινάμο Κιέβου είναι πως δεν παίζει στη φυσική της έδρα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που μαίνεται με τη Ρωσία, ενώ την ίδια ώρα οι Ρουμάνοι τερμάτισαν 3οι στο πρωτάθλημά τους και αποτελούν ένα σφιχτό και δυσκολοκατάβλητο σύνολο.

Αναλυτικά η κλήρωση:

Χάμαρμπι-Άντερλεχτ

Κάραμπαγκ ή Βέστρι-ΤΣΣΚΑ Σόφια ή Ντέρι Σίτι

Τρόμσο-Βικτόρια Πλζεν

Τβέντε-Βοϊβοντίνα ή Φερεντσβάρος

Μπεσίκτας-Μίντιλαντ

Χάιντουκ Σπιλτ ή Ζίλινα-Πάφος

Σερίφ Τίρασπολ ή Αλουμίνι-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σεν Γκάλεν-Μπενφίκα

Ντιναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ-ΠΑΟΚ

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