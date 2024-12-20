Λογαριασμός
Κομφούζιο στην Αττική Οδό: Έπεσε υγρό τσιμέντο στο οδόστρωμα

Έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες στο ύψος της Νερατζιώτισσας

Αττικη Οδός

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ύψος της Νερατζιώτισσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς έπεσε μεγάλη ποσότητα τσιμέντου στο οδόστρωμα από φορτηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κλείσει και οι δυο λωρίδες στο σημείο.

Σε άλλο σημείο, στη Λ. Αθηνών στο ρεύμα εξόδου στο ύψους της Θηβών ακινητοποιήθηκε φορτηγό με αποτέλεσμα να μποτιλιαριστούν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα.  

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αττική Οδός κυκλοφοριακή συμφόρηση
