Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ύψος της Νερατζιώτισσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς έπεσε μεγάλη ποσότητα τσιμέντου στο οδόστρωμα από φορτηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κλείσει και οι δυο λωρίδες στο σημείο.

Μεγάλη εκροή τσιμέντου στο ύψος του κόμβου Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δεξιές λωρίδες κλειστές.

Αναμένονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. https://t.co/vWr1dn1FBl — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 20, 2024

Σε άλλο σημείο, στη Λ. Αθηνών στο ρεύμα εξόδου στο ύψους της Θηβών ακινητοποιήθηκε φορτηγό με αποτέλεσμα να μποτιλιαριστούν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα.

