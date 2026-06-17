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Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στον 3ο προκριματικό του Champions League

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι βρίσκονται στους ισχυρούς, σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψήφιους αντιπάλους τους, μετά την κλήρωση που έγινε για τον 2ο γύρο

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Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League στις 4-5 Αυγούστου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν την προσπάθειά τους από τον 3ο γύρο και σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψήφιους αντιπάλους τους, μετά την κλήρωση που έγινε για τον 2ο γύρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους ισχυρούς. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν και τη νικήτρια από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς-Χαρτς.

Πλέον, οι Πειραιώτες αναμένουν στις 20 Ιουλίου να μάθουν το πρώτο τους εμπόδιο στην προσπάθεια εισόδου στη League Phase.

Ισχυροί:

Ολυμπιακός
Λιόν
Μπόντο/Γκλιμτ
Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ Ζάμπρζε

Ανίσχυροι:

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Σπάρτα Πράγας
Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς
Ναϊμέχεν

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός Champions League ποδόσφαιρο
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