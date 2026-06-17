Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League στις 4-5 Αυγούστου.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν την προσπάθειά τους από τον 3ο γύρο και σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψήφιους αντιπάλους τους, μετά την κλήρωση που έγινε για τον 2ο γύρο.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους ισχυρούς. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν και τη νικήτρια από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς-Χαρτς.
Πλέον, οι Πειραιώτες αναμένουν στις 20 Ιουλίου να μάθουν το πρώτο τους εμπόδιο στην προσπάθεια εισόδου στη League Phase.
Ισχυροί:
Ολυμπιακός
Λιόν
Μπόντο/Γκλιμτ
Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ Ζάμπρζε
Ανίσχυροι:
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Σπάρτα Πράγας
Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς
Ναϊμέχεν
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