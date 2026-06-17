Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League στις 4-5 Αυγούστου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν την προσπάθειά τους από τον 3ο γύρο και σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψήφιους αντιπάλους τους, μετά την κλήρωση που έγινε για τον 2ο γύρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους ισχυρούς. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν και τη νικήτρια από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς-Χαρτς.

Πλέον, οι Πειραιώτες αναμένουν στις 20 Ιουλίου να μάθουν το πρώτο τους εμπόδιο στην προσπάθεια εισόδου στη League Phase.

Ισχυροί:

Ολυμπιακός

Λιόν

Μπόντο/Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ Ζάμπρζε

Ανίσχυροι:

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Σπάρτα Πράγας

Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Ναϊμέχεν

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