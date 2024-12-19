Δέκα συνολικά μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας κατέθεσαν σήμερα, Πέμπτη, αίτηση για ελληνική ιθαγένεια. Πρόκειται για τα πέντε τα παιδιά του τέως βασιλέως Κωνσταντίνου, τρία τα παιδιά του Παύλου και δύο τα παιδιά της Αλεξίας.

Όπως εξηγεί στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ο Αθανάσιος Μπαλέρμπας, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών η διαδικασία είναι η εξής:

«Κατατίθεται η αίτηση από όποιο μέλος της τέως βασιλικής οικογένειας το επιθυμεί, δηλώνει ότι αναγνωρίζει το πολίτευμα, δηλώνει ότι δεν έχει κάποια αξίωση λόγω της προηγούμενης πολιτειακής κατάστασης και το πιο σημαντικό, επιλέγει επώνυμο και δηλώνει και τα άλλα στοιχεία για να γίνει η δημοτολογική τους εγγραφή».

«Η διαδικασία αυτή είχε γίνει από έναν συγγενή τους το 2004. Ο πρώην πρίγκιπας Μιχαήλ της Ελλάδος είχε πάει το 2004 δια αντιπροσώπου, είχε καταθέσει αυτός και οι κόρες του τις απαιτούμενες δηλώσεις και είχε πάρει το επώνυμο Ντε Γκρες», υπενθυμίζει ο κ. Μπαλέρμπας.

Στη συνέχεια, αναφέρει πως εφόσον κατατεθούν οι απαιτούμενες δηλώσεις, «τότε πηγαίνουν στον υπουργό Εσωτερικών, που διαπιστώνει πως εκπληρώνονται οι προβλέψεις του νόμου 2215 του 94 και οριστικοποιούνται οι εγγραφές. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, μόλις οριστικοποιούμε μια εγγραφή μας στο δημοτολόγιο, στη συνέχεια μπορούμε να πάμε να εκδώσουμε τα πιστοποιητικά μας έγγραφα. Ταυτότητα, διαβατήριο κτλ και ενεργοποιούνται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για όλους τους Έλληνες πολίτες».

Αναφορικά με το επώνυμο της τέως βασιλικής οικογένειας ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣ λέει πως δεν γνωρίζει ποιο θα επιλέξουν και εξηγεί: «Πρόκειται για μια ιστορική περίπτωση καθώς η οικογένεια αυτή δεν διαθέτει επώνυμο. Εφόσον δεν διαθέτει, ο καθένας μπορεί να προσδιορίσει όποιο επώνυμο θέλει».

Όπως σημειώνει ωστόσο, «δεν μπορεί στα έγγραφα να αναγράφεται ιδιότητα ως τέως βασιλική οικογένεια καθώς με βάση το Σύνταγμα, δεν υπάρχουν ούτε τίτλοι ευγενείας, ούτε ιδιότητες από προηγούμενη πολιτειακή κατάσταση. Το 1994, όταν τους αφαιρέθηκαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα από την ελληνική Δημοκρατία, ήταν επειδή ακριβώς δεν αποδεχόταν πλέον η πολιτεία τον προσδιορισμό τέως βασιλεύς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.