Μια σαφή και ανησυχητική εικόνα για το πώς η νέα γενιά αντιλαμβάνεται τη θέση της στην Ελλάδα σκιαγραφεί η πανελλαδική έρευνα της «Παρέμβασης Νέων 2026», αποτυπώνοντας υψηλά επίπεδα ανασφάλειας, περιορισμένων ευκαιριών και ψυχικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πλειοψηφία των νέων θεωρεί ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ισότιμες. Συγκεκριμένα, το 34% απαντά ότι οι ευκαιρίες δίνονται «μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες» ενώ μόλις το 9% πιστεύει ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για όλους, ενώ το 21% τις συνδέει με την οικονομική στήριξη και το 6% με το επάγγελμα.

Η Ελλάδα ως χώρα προοπτικής: Πάνω από 60% δεν τη βλέπει ως ασφαλές περιβάλλον

Ιδιαίτερα ισχυρό είναι το εύρημα που αφορά τη συνολική προοπτική της χώρας. Πάνω από το 60% των νέων δεν θεωρεί την Ελλάδα ασφαλές περιβάλλον προοπτικής για το μέλλον του, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι μπορεί να χτίσει τη ζωή του χωρίς σημαντικά εμπόδια.

Αναλυτικά, το 36% θεωρεί ότι η προοπτική υπάρχει «μόνο αν υπάρχει οικονομική στήριξη», το 28% απαντά «όχι, σε καμία περίπτωση», το 14% δηλώνει «ναι», το 12% «ναι αλλά απαιτείται εργασία ή μετανάστευση», ενώ το 10% αναφέρει ότι υπάρχουν προοπτικές «μόνο για όσους έχουν στήριξη».

Ακρίβεια, στέγαση και μισθοί τα μεγαλύτερα εμπόδια

Ως σημαντικότερο εμπόδιο για τη ζωή των νέων αναδεικνύονται η ακρίβεια, η στέγαση και οι χαμηλοί μισθοί. Το 30% των ερωτηθέντων αναφέρει την ακρίβεια, το 25% το στεγαστικό ζήτημα, το 22% τους χαμηλούς μισθούς, το 9% την ψυχική πίεση, το 8% την έλλειψη προοπτικής και το 6% την πολιτική αναξιοπιστία.

Έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Σημαντικό εύρημα αποτελεί και το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Το 21% δηλώνει εμπιστοσύνη στο σχολείο και το πανεπιστήμιο, το 18% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά κινούνται χαμηλά για δικαιοσύνη, ΜΜΕ και στρατό. Ενδεικτικά, 1 στους 3 νέους δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν θεσμό.

Μειωμένες ευκαιρίες σε σχέση με την προηγούμενη γενιά

Στην ερώτηση σύγκρισης με τους γονείς τους, το 46% των νέων θεωρεί ότι έχει λιγότερες ευκαιρίες, ενώ το 16% απαντά ότι έχει περισσότερες. Ένα σημαντικό μέρος (10%) δεν τοποθετείται ξεκάθαρα.

Ψυχική υγεία: υψηλά επίπεδα burnout

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την ψυχική κόπωση. Το 41% δηλώνει ότι νιώθει «πολύ συχνά» συναισθηματικά εξαντλημένο, το 33% «αρκετά συχνά», το 17% «μερικές φορές», ενώ μόλις το 6% απαντά «σπάνια» και το 3% «καθόλου».

Συνολικά, πάνω από 7 στους 10 νέους δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά συναισθηματική εξάντληση λόγω της καθημερινότητας.

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Πηγή: skai.gr

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