Μια πρώτη εικόνα από την πρόοδο των εργασιών για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Τρεβίζο της Ιταλίας.

Ο κ. Δούκας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας MAEG, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή δύο κομβικών έργων για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο: του μεταλλικού στεγάστρου και της μεταλλικής πεζογέφυρας.

Δείτε την ανάρτηση:

«Spoiler alert από το Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο στον Βοτανικό», έγραψε στην ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι «οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα», οι πρώτες ύλες έχουν ήδη φτάσει στις εγκαταστάσεις και «η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει».

Στο βίντεο, ο δήμαρχος Αθηναίων εξηγεί ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί από κοντά η πορεία των εργασιών.

«Είμαστε από την Αθήνα και κατευθυνόμαστε για το Τρεβίζο. Ο λόγος; Πάμε στην εταιρεία MAEG, που έχει αναλάβει δύο πολύ κρίσιμες κατασκευές για το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού: τη μεταλλική πεζογέφυρα και βεβαίως το στέγαστρο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κατά την περιήγησή του στο πρώτο εργοστάσιο, ο Χάρης Δούκας δείχνει τις μεταλλικές λαμαρίνες που έχουν ήδη παραγγελθεί και παραδοθεί, εξηγώντας ότι πάνω σε αυτές θα στηριχθεί η μεταλλική κατασκευή του στεγάστρου.

Παράλληλα, επισημαίνει τον υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, τονίζοντας ότι η επεξεργασία των υλικών απαιτεί ακρίβεια χιλιοστού. «Τα περισσότερα μηχανήματα είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και η κάθε επεξεργασία πρέπει να έχει ακρίβεια χιλιοστού. Γι’ αυτό και δεν βλέπουμε τόσους πολλούς εργάτες, όσο συστήματα αυτομάτου ελέγχου», σημειώνει.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος επισκέπτεται και δεύτερη μονάδα της εταιρείας, όπου θα πραγματοποιηθεί η βαφή των μεταλλικών τμημάτων του στεγάστρου.

Η ανάρτηση του δημάρχου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το έργο της Διπλής Ανάπλασης βρίσκεται σε εξέλιξη, με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να αποτελεί το κεντρικό κομμάτι του σχεδιασμού για τον Βοτανικό.

Πηγή: skai.gr

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