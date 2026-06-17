Αρκετά ευνοϊκή για την ΑΕΚ ήταν η κλήρωση του β' προκριματικού γύρου του Champions League.

Η «Ένωση» είχε σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμά της, αφού χρειάζεται τον αποκλεισμό ενός εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας για να βρεθεί στους ισχυρούς των playoffs.

Ελπίζει βάσιμα λοιπόν ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αφού οι Κροάτες και οι Πολωνοί θα βρουν απέναντί τους δυο από τους λιγότερο επιθυμητούς αντιπάλους.

Συγκεκριμένα η Ντινάμο Ζάγκρεμπ θ' αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετίας (και αρκετά δυνατή) Τουν, ενώ η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας, Άαρχους.

Αντιθέτως, λιγότερες ελπίδες για αποκλεισμό υπάρχουν στις περιπτώσεις Ερυθρού Αστέρα και Σλόβαν, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νικητές από μικρότερης δυναμικότητας ζευγάρια.

Τα παιχνίδια του β' προκριματικού που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ

Ερυθρός Αστέρας - Τρε Φιόρι / Λαρν

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Τουν

Λεχ Πόζναν - Άαρχους

Σλόβαν - Φλόρα Ταλίν / Ιμπέρια

Οι πρώτοι αγώνες των συγκεκριμένων ζευγαριών θα γίνουν στις 21-22 Ιουλίου και οι ρεβάνς στις 28-29 Ιουλίου. Είτε ως ισχυρή (αν έχει έρθει ο ένας αποκλεισμός που περιμένει), είτε ως ανίσχυρη (αν περάσουν και οι τέσσερις ομάδες που έχουν υψηλότερο συντελεστή από την ίδια), η ΑΕΚ θα μπει στην κλήρωση των playoffs, που θα γίνει στις 3 Αυγούστου.

Όσο για τα ματς όπου θα διεκδικήσει την παρουσία στη League Phase, θα διεξαχθούν στις 18-19 Αυγούστου και 25-26 Αυγούστου.

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