Την υποστήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Χολγκίν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Αθήνα, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί η κ. Χολγκίν μετά τις συνομιλίες που είχε τόσο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία να διατηρηθεί η θετική δυναμική που έχει διαμορφωθεί γύρω από το Κυπριακό τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Στόχος, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, παραμένει η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με προοπτική την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

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