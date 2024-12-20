«Λουκέτο» μπήκε σε ιδιωτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο, στον Πειραιά με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, καθώς λειτουργούσε παράνομα.

Το ιδιωτικό σχολείο σφραγίστηκε αφότου αποκαλύφθηκε ότι στον Πειραιά χρησιμοποιούσε εγκαταστάσεις άλλου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, του οποίου η άδεια είχε ανακληθεί τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, «ζητείται να διερευνηθεί η τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος του ιδιοκτήτη του σχολείου. Ο λόγος δεν είναι μόνο ότι λειτουργούσε παράνομα στις εγκαταστάσεις του Πειραιά αλλά και ότι στη νόμιμη έδρα του σχολικού συγκροτήματος στο Ελληνικό (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) φιλοξενούσε επιχείρηση μαζικής εστίασης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Επιπλέον, το υπουργείο κατέθεσε και μηνυτήρια αναφορά σε βάρος των νόμιμων εκπροσώπων του σχολείου».

Αναφορικά με το τι θα γίνει με τους μαθητές του σχολείου, αυτοί θα μετεγγραφούν σε άλλα εκπαιδευτήρια. «Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να βρεθούν θέσεις για όλα τα παιδιά στα δημόσια σχολεία της περιοχής, όπου μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα τους. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των οικογενειών τους βεβαίως, να επιλέξουν κάποιο άλλο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο» τονίζεται.

Πρόκειται για ένα γυμνάσιο και λύκειο που σε επιτόπιο έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών βρέθηκε να χρησιμοποιεί παρανόμως εγκαταστάσεις άλλου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, του οποίου η άδεια ανακλήθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Αμέσως μετά την αυτοψία των υπηρεσιών και τη διαπιστωτική πράξη που συνέταξε η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ο ιδιοκτήτης του σχολείου που έχει ως νόμιμη έδρα το Ελληνικό και παρουσίαζε σαν… «παράρτημα» τις εγκαταστάσεις του Πειραιά, προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο. Η αίτησή του συζητήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου και το Δικαστήριο την απέρριψε, επικυρώνοντας την απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη να κλείσει το σχολείο. Γνώμονας για την απόφαση είναι η ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στην παράνομη λειτουργία σχολικής μονάδας χωρίς προηγούμενη άδεια.

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έμεινε εκεί. Κατέθεσε τρεις παραπομπές στο αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ζητά να διερευνηθεί η τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος του ιδιοκτήτη του σχολείου. Ο λόγος δεν είναι μόνο ότι λειτουργούσε παράνομα στις εγκαταστάσεις του Πειραιά αλλά και ότι στη νόμιμη έδρα του σχολικού συγκροτήματος στο Ελληνικό (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) φιλοξενούσε επιχείρηση μαζικής εστίασης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Επιπλέον, το υπουργείο κατέθεσε και μηνυτήρια αναφορά σε βάρος των νόμιμων εκπροσώπων του σχολείου.

Για τους μαθητές, τις μαθήτριες, τις οικογένειες τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που κλείνει, η αναστάτωση είναι εύλογη μεσούσης της σχολικής χρονιάς. Ευτυχώς, οι διακοπές των Χριστουγέννων βοηθούν, ώστε η μετακίνηση τους σε άλλα εκπαιδευτήρια να γίνει πιο ομαλά, αμέσως μόλις επαναλειτουργήσουν τα σχολεία στις 7 Ιανουαρίου 2025. Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να βρεθούν θέσεις για όλα τα παιδιά στα δημόσια σχολεία της περιοχής, όπου μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα τους. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των οικογενειών τους βεβαίως, να επιλέξουν κάποιο άλλο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης του σχολείου στο Ελληνικό που βρέθηκε να παρανομεί, έχει στενή συγγενική σχέση με τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων στον Πειραιά ο οποίος επίσης δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εκπαίδευσης και η άδεια του ανακλήθηκε πριν από έξι μήνες. Αυτό δεν έχει καμία σημασία για το νομοθέτη. Οι κανόνες είναι απαραβίαστοι και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να εξαντλεί την αυστηρότητα του απέναντι σε κάθε είδους παρανομία.

