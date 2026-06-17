Εικόνα δυτικής ομοψυχίας από την G7 στο Εβιάν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η σύνοδος κορυφής της ομάδας G7 στο Εβιάν ολοκληρώθηκε σε πνεύμα ενότητας και συνεργασίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παραμένει μέχρι το τέλος, χωρίς απρόοπτα.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τη σύνοδο ως μια «νέα αρμονία» και τόνισε τη σημαντική ευρωπαϊκή ενότητα και ομαδική εργασία, η οποία συμπεριέλαβε και τον Αμερικανό πρόεδρο.

Υπάρχει πρωτοφανής συναίνεση στην G7 για την κατάσταση στην Ουκρανία, με συμφωνία ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει στρατιωτικά και η Ουκρανία αγωνίζεται για μια νέα θέση ισχύος.

Αυτή τη φορά όλα κύλησαν φαινομενικά ομαλά και η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ δεν συνδέθηκε με κάποιο απρόοπτο, όπως είχε συμβεί ένα χρόνο πριν στον Καναδά. Η σύνοδος κορυφής της ομάδας G7 στο Εβιάν της Γαλλίας ολοκληρώθηκε μέσα σε πνεύμα ενότητας και συνεργασίας. Για τους «4 μεγάλους» της Ευρώπης Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία η συνάντηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως επανεκκίνηση της σχέσης με την Ουάσινγκτον που έμοιαζε να έχει απορρυθμιστεί τους τελευταίους μήνες.

Μια «νέα αρμονία»

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν δίστασε να μιλήσει για μια «νέα αρμονία». Εμφανώς ευδιάθετος έκανε λόγο για ένα διήμερο που «χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ευρωπαϊκή ενότητα και ευρωπαϊκή ομαδική εργασία». Ομαδική εργασία που τελικά κατάφερε να συμπεριλάβει ξανά και τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με τον Μερτς. Ο Αμερικανός πρόεδρος «ήταν πολύ συνεργάσιμος και άκουγε πολύ προσεκτικά». Ειδικά όσον αφορά την Ουκρανία, υπάρχει μια πρωτοφανής συναίνεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο καγκελάριος. «Το νέο είναι ότι όλοι οι εταίροι της G7 συμφωνούν στην αξιολόγηση της κατάστασης. Η Ουκρανία έχει αγωνιστεί για μια νέα θέση ισχύος. Η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο στρατιωτικά».



Ο ίδιος ο Τραμπ τόνισε ότι «κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Η G7 θέλει λοιπόν τώρα να αυξήσει από κοινού την πίεση στη Ρωσία - στον σκιώδη στόλο της, στους ολιγάρχες και στη βιομηχανία πετρελαίου. Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αυστηροποιήσουν ξανά τις χαλαρές κυρώσεις τους κατά της Μόσχας.

Κι άλλα όπλα στην Ουκρανία

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η επέκταση της παράδοσης όπλων μεγάλου βεληνεκούς και η ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνας του Κιέβου. Σύμφωνα με την G7, αυτή η επέκταση της υποστήριξης αποσκοπεί στην ενίσχυση της νέας δυναμικής που έχει αναδυθεί τους τελευταίους μήνες λόγω των επιτυχιών της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή.



Ο Μερτς αποκάλεσε αυτή την ημέρα μια ημέρα ελπίδας για την Ουκρανία. Καυτό παραμένει πάντα το ερώτημα αν θα βρεθούν οι Ευρωπαίοι στο τραπέζι πιθανών μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Τουλάχιστον ο Τραμπ δεν αντιτάχθηκε στην ιδέα, είπε τώρα ο Μερτς. Σε αντάλλαγμα, οι εταίροι της G7 υπόσχονται να υποστηρίξουν τον Τραμπ στη συμφωνία του για τα πυρηνικά του Ιράν, παρά τις όποιες εναπομείνασες απορίες. «Έχω διαβεβαιώσει τον Πρόεδρο Τραμπ ότι θέλουμε να κάνουμε το καθήκον μας για να διασφαλίσουμε την ειρήνη», είπε ο καγκελάριος. «Αυτό θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη χρήση στρατιωτικών μέσων για να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μόλις πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις». Πόσο γρήγορα θα μπορούσε η Μπούντεσταγκ να εγκρίνει εντολή για αυτό; Είμαστε έτοιμοι, αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, απάντησε ο Μερτς.

Επιφυλακτικά σχόλια

Ο γερμανικός Τύπος πάντως δεν είναι το ίδιο ενθουσιώδης. Πολλοί ερμηνεύουν την στροφή του Τραμπ ως «ήττα» απέναντι στην Τεχεράνη και αναρωτιούνται μήπως ήρθε η στιγμή για την Ευρώπη να σταματήσει να καλοπιάνει τον Αμερικανό πρόεδρο και να προσπαθεί να επιδείξει μια τεχνητή ομοψυχία, βοηθώντας τον να καλύψει μια στρατηγική του αποτυχία.



Σε κάθε περίπτωση το Εβιάν μοιάζει με μια αισιόδοξη φωτογραφία της στιγμής. Το αν αυτή η εικόνα της ομοψυχίας θα έχει διάρκεια θα εξαρτηθεί προφανώς και από το αν θα υπάρξουν μεταπτώσεις στη διάθεση του Αμερικανού προέδρου. Αυτές πάλι συχνά προκαλούνται από τις αντιδράσεις τρίτων, αλλά άμεσα εμπλεκόμενων. Στην προκειμένη περίπτωση και σε ό,τι αφορά τις δύο εν εξελίξει συγκρούσεις πολλά θα εξαρτηθούν και από τις απαντήσεις που θα έρθουν τόσο από τη Μόσχα όσο και από την Τεχεράνη.

Στάση στις Βερσαλλίες

Αυτό που θεωρείται σίγουρο είναι ότι η συμφωνία με το Ιράν πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή στη λίμνη της Λουκέρνης στην Ελβετία, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπούργκενστοκ, όπου είχε ήδη πραγματοποιηθεί μια ειρηνευτική διάσκεψη για την Ουκρανία το 2024. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν θα είναι παρών ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα κάνει μία παράκαμψη μετά τη σύνοδο κορυφής για να βρεθεί στις Βερσαλλίες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τον δελέασε με ένα επίσημο δείπνο στο λαμπερό και χρυσοποίκιλτο παλάτι. Και ο Τραμπ δέχτηκε με ευχαρίστηση: «Είμαι λάτρης των όμορφων τόπων και στην πραγματικότητα σχεδίαζα να φύγω το απόγευμα, αλλά μετά ο Γάλλος πρόεδρος με κάλεσε. Και οι Βερσαλλίες δεν είναι φύλλα χρυσού, οι Βερσαλλίες είναι η πραγματική συμφωνία».



Πηγές: ARD, ZDF, taz

Πηγή: Deutsche Welle

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