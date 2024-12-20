Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης ένας 51χρονος ο οποίος κατηγορείται για ληστείες κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 51χρονος, τουλάχιστον από τα τέλη Νοεμβρίου, προέβαινε συστηματικά σε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων φαρμακείων και καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις ληστειών σε καταστήματα και φαρμακεία σε Μελίσσια, Γέρακα, Μαρούσι, Βριλήσσια, Πεντέλη και Αγία Παρασκευή.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος διέπραξε μέχρι και τέσσερις ληστείες εντός της ίδιας ημέρας, εκ των οποίων τρεις εντός 40 λεπτών.

Μετά από τη χαρτογράφηση της εγκληματικής του δράσης, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, βραδινές ώρες της 18-12-2024, στην περιοχή της Κερατέας και τον οδήγησαν στην έδρα της υπηρεσίας, όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πότε και πώς «χτυπούσε»

Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ο κατηγορούμενος, αφού εντόπιζε τα καταστήματα-στόχους του, στάθμευε το «επιχειρησιακό» του όχημα σε παρακείμενο σημείο, εισερχόταν σε αυτά και με την απειλή όπλου το οποίο προέτασσε προς τους υπαλλήλους, αφαιρούσε χρηματικά ποσά.

Ο 51χρονος κάλυπτε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του φορώντας ιατρικές μάσκες, γυαλιά ηλίου και κουκούλες, ενώ φορούσε και γάντια προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του από τους αστυνομικούς.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούσε δύο «επιχειρησιακά οχήματα» προκειμένου να καταστεί δύσκολη η ταυτοποίηση τους και η συσχέτισή τους με τις αξιόποινες πράξεις, ενώ επέλεγε κυρίως βραδινές ώρες για τη διάπραξη των ληστειών, προκειμένου να αφαιρέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες εισπράξεις από τα καταστήματα ή τα φαρμακεία.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* πιστόλι, τύπου ρέπλικα,

* ζευγάρι γάντια και μάσκα,

* γυαλιά ηλίου,

* ρουχισμός που χρησιμοποίησε κατά τη διάπραξη των ληστειών και

* κινητό τηλέφωνο.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.