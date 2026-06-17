Δεν υπήρχε καμία γνωμάτευση από ειδικούς ψυχικής υγείας σχετικά με την ικανότητα του δράστη να φέρει το υπηρεσιακό του όπλο, ξεκαθάρισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στον αστυνομικό που δολοφόνησε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό στη Δράμα.

Η κ. Δημογλίδου έδωσε σημαντικές διευκρινίσεις για τον δράστη, αποκαλύπτοντας πως πριν από περίπου τρεις μήνες είχε απευθυνθεί με δική του πρωτοβουλία σε ψυχολόγο. «Πριν από περίπου 3 μήνες, όπως ενημερωθήκαμε κι εμείς από οικεία πρόσωπα της οικογένειας, ο άνθρωπος αυτός απευθύνθηκε μόνος του, με δική του πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει ότι αντιλήφθηκε ότι χρειάζεται βοήθεια, ιδιωτικά βέβαια, όχι υπηρεσιακώς, σε ψυχολόγο, ο οποίος είναι και ψυχολόγος της Ελληνικής Αστυνομίας, όμως εργάζεται και ιδιωτικά. Πραγματοποίησε λίγες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, ο οποίος τον παρέπεμψε σε ιδιώτη ψυχίατρο στη συνέχεια... Όπως έχουμε ενημερωθεί, παρακολουθούσε στη συνέχεια συνεδρίες με αυτόν τον ψυχίατρο. Προσπαθούμε να αντιληφθούμε αν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή ή όχι», ανέφερε η ίδια χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, η γυναίκα αστυνομικός δεν είχε απευθυνθεί ποτέ σε υπηρεσιακό ψυχολόγο αλλά το περιβάλλον της ανέφερε στην αστυνομία ότι την παρακολουθούσε ψυχίατρος στη Δράμα. Ο άνδρας αστυνομικός είχε απευθυνθεί ιδιωτικά στον υπηρεσιακό ψυχολόγο δύο φορές και στη συνέχεια τον παρέπεμψε σε ιδιώτη ψυχίατρο για φαρμακευτική αγωγή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ:

Σχετικά με την ενημέρωση της υπηρεσίας, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε πως δεν έχει καμία υποχρέωση ένας αστυνομικός να αναφέρει στην υπηρεσία του ότι έχει επισκεφθεί κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας ή ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. «Αντίθετα, ένας υπηρεσιακός ψυχολόγος ή ψυχίατρος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που αντιληφθεί κίνδυνο για τον ίδιο τον συνάδελφο που επισκέπτεται τον γιατρό ή για οποιονδήποτε άλλο, ή ακόμη και κίνδυνο στην υπηρεσία του, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί με ασφάλεια στην υπηρεσία του, να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία του συναδέλφου. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, γιατί προφανώς δεν αντιλήφθηκε κάτι τέτοιο ο ψυχολόγος που τον παρακολούθησε μόνο για λίγες συνεδρίες. Διευκρινίζω: στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ψυχίατρο», δήλωσε ενδεικτικά.

Αναφορικά με το αν ο δράστης λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, η εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν κάποια σκευάσματα στο σπίτι, όμως διευκρίνισε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις και στις δύο σορούς θα δείξουν ποιος ακριβώς τα χρησιμοποιούσε και αν είχαν συνταγογραφηθεί σε κάποιον από τους δύο.

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου υπενθύμισε την υποχρέωση που έχουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας να ενημερώνουν την αστυνομία ή την εισαγγελία σε περίπτωση που τους αναφέρονται ποινικά αδικήματα, πόσο μάλλον ενδοοικογενειακής βίας, που μιλάμε για αυτεπάγγελτες διώξεις, κινείται αυτεπάγγελτα η διαδικασία, ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, κακοποίηση ανηλίκου κ.λπ. «Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την αστυνομία ή κάποια εισαγγελική αρχή. Επίσης, δεν είχαμε τέτοια ενημέρωση. Προφανώς δεν υπήρχε τέτοια αναφορά προς αυτούς τους ειδικούς ψυχικής υγείας», είπε η ίδια.

Επιπλέον, η ίδια ερωτηθείσα σχετικά με τον έλεγχο των αστυνομικών, ανέφερε πως ιδιαίτερα οι αστυνομικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως είναι οι υπηρεσίες της άμεσης δράσης, για παράδειγμα, που ανταποκρίνονται στα περιστατικά, που βρίσκονται ουσιαστικά στον δρόμο, κάθε 6 μήνες ελέγχονται κανονικά από υπηρεσιακό ψυχολόγο και ψυχίατρο της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

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