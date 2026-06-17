Πυρά κατά «PosoKanei»: Δεν χρειαζόμαστε άλλη μια πλατφμόρμα - Επιβεβαιώνει το πρόβλημα

«Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή» σχολιάζει ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με αφορμή την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας posoKanei από την κυβέρνηση.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «το 2010 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε ένα εξαιρετικό Παρατηρητήριο Τιμών, το e-prices, ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή και για τον έλεγχο της αγοράς», όμως «ο ΣΥΡΙΖΑ ουδόλως ασχολήθηκε με την ουσιαστική βελτίωσή του», ενώ «η ΝΔ, το 2020, το μετονόμασε σε e-katanalotis».

Σημειώνει ότι «τώρα, επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ, έρχεται να το ξαναπαρουσιάσει με νέο όνομα, ως posoKanei την ίδια περίπου πλατφόρμα, στην οποία έκανε και ειδική αναφορά ο πρωθυπουργός».

Ο κ. Νικητιάδης σημειώνει ότι «χωρίς ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που η ΝΔ έχει καθηλώσει, χωρίς καταναλωτική συνείδηση την οποία η ΝΔ αδυνατεί να εμπνεύσει στους καταναλωτές, χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά, χωρίς αυστηρή πολιτική απέναντι στα ολιγοπώλια, χωρίς μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, χωρίς μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και χωρίς ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι τιμές των προϊόντων θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν».

Κατόπιν αυτών σχολιάζει ότι «η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας», αλλά σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, διαφάνεια στην αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών, στήριξη των καταναλωτικών οργανώσεων, ενεργοποίηση των πολιτών και κανόνες που εφαρμόζονται.

Σημειώνει τέλος πως η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες είναι ότι «την τελευταία επταετία, επί διακυβέρνησης της ΝΔ, το οικογενειακό εισόδημα επιβαρύνθηκε κατά 25% από τις αυξήσεις των τιμών». «Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, πληρώνουν πολύ περισσότερα για τα ίδια προϊόντα και ακούνε τώρα από την κυβέρνηση ότι έρχεται ακόμη μία πλατφόρμα, ακόμη ένα εργαλείο, ακόμη μία “λύση” που στην πράξη δεν συγκρατεί τις τιμές», αναφέρει καταληκτικά.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως καινοτομία το να αφιερώνει ο πολίτης χρόνο και χρήμα για να συγκρίνει τιμές σε τρία και τέσσερα διαφορετικά supermarket προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ.

» Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη.

» Το 'Πόσο Κάνει' δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Και μαζί με το ερώτημα 'πόσο κάνει η εφαρμογή΄', μένει να αποδειχθεί και η χρησιμότητά της για εκατομμύρια πολίτες που δεν βγάζουν τον μήνα.

» Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι 'Πόσο Κάνει;'. Το πραγματικό ερώτημα είναι ‘Γιατί κάνει τόσο;’».



Πηγή: skai.gr

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