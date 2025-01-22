Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ο Θάνος Τσαγγάρης

Ο Θάνος Τσαγγάρης είναι ο νέος Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, μετά την αποχώρηση του Σταύρου Καφούνη που αναδείχθηκε πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Νέος πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ο Θάνος Τσαγγάρης

Ο Θάνος Τσαγγάρης εξελέγη σήμερα πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, μετά την αποχώρηση του Σταύρου Καφούνη που αναδείχθηκε πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

   Κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο κ. Καφούνης αναφέρθηκε στα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας του, μεταξύ των οποίων:

   * Η πλήρης ανακαίνιση του κτιρίου του Συλλόγου

   * Η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του COVID-19

   * Η ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου

   Ο νέος πρόεδρος δεσμεύθηκεται να συνεχίσει την προσπάθεια για:

   * Επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των εμπόρων

   * Εκπαίδευση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς

   * Προστασία των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

   * Ανάδειξη του ρόλου του εμπορίου στην εθνική οικονομία. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εμπορικός σύλλογος αθηνών
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark