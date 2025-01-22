Νέος πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ο Θάνος Τσαγγάρης

Ο Θάνος Τσαγγάρης εξελέγη σήμερα πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, μετά την αποχώρηση του Σταύρου Καφούνη που αναδείχθηκε πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο κ. Καφούνης αναφέρθηκε στα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας του, μεταξύ των οποίων:

* Η πλήρης ανακαίνιση του κτιρίου του Συλλόγου

* Η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του COVID-19

* Η ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου

Ο νέος πρόεδρος δεσμεύθηκεται να συνεχίσει την προσπάθεια για:

* Επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των εμπόρων

* Εκπαίδευση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς

* Προστασία των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

* Ανάδειξη του ρόλου του εμπορίου στην εθνική οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.