Νέος πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ο Θάνος Τσαγγάρης

Ο Θάνος Τσαγγάρης εξελέγη σήμερα πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, μετά την αποχώρηση του Σταύρου Καφούνη που αναδείχθηκε πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο κ. Καφούνης αναφέρθηκε στα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας του, μεταξύ των οποίων:
* Η πλήρης ανακαίνιση του κτιρίου του Συλλόγου
* Η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του COVID-19
* Η ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου
Ο νέος πρόεδρος δεσμεύθηκεται να συνεχίσει την προσπάθεια για:
* Επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των εμπόρων
* Εκπαίδευση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς
* Προστασία των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
* Ανάδειξη του ρόλου του εμπορίου στην εθνική οικονομία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.