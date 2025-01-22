Σε κινητοποίηση καλεί τους πολίτες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκόπο να δείξουν την έμπρακτη αλληλεγγύη και τη στήριξή στα θύματα.

Αναλυτά η ανακοίνωση αναφέρει:

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών είναι ευγνώμων για την έμπρακτη αλληλεγγύη και τη στήριξή σας.

Σας καλούμε όλους & όλες την Κυριακή 26.01.2025 στις 12 μ.μ σε κινητοποίηση έξω από τη Βουλή, για το μέλλον και τη ζωή μας.

Όλοι μαζί μπορούμε! Δε γονατίζουμε! Δεν παραιτούμαστε!

ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ΑΜΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΨΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΑΓΟΝΙΑ -ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Στο Σύνταγμα την Κυριακή, χτυπά δυνατά η καρδιά της κοινωνίας!

Σας ευχαριστούμε, σας περιμένουμε όλους εκεί!

Πηγή: skai.gr

