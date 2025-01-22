Σε 16 μήνες φυλάκισης με δικαίωμα έφεσης καταδικάστηκαν δυο ιδιοκτήτες μπαρ που λειτουργεί στο λιμάνι της Ναυπάκτου που κατηγορήθηκαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου 2024 όταν ένας ανήλικος που διασκέδαζε στο εν λόγω μπαρ κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ και μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοβαρής μέθης στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το tempo24.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας που είχε εκδοθεί τη 26η Μαΐου 2024: «Συνελήφθησαν, σήμερα τα ξημερώματα, στη Ναύπακτο, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, δύο ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ένας ακόμη ενήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, διαπιστώθηκε ότι ένας 13χρονος, χθες αργά το βράδυ, ευρισκόμενος μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ναύπακτο, κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις και υποβασταζόμενος από άλλους ανηλίκους, αφού εξήλθε του καταστήματος, διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Παιδιατρική του Γ.Π.Νοσοκομείου Πατρών.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας κατάσχεσαν συνολικά 47 φιάλες αλκοολούχων ποτών και παρήγγειλαν στη Χημική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ χορηγήθηκε παραγγελία προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, για τη διενέργεια τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων στον ανήλικο».

Σύμφωνα ωστόσο με τα όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, ο πατέρας του 14χρονου, ο οποίος κατάγεται από την Αιθιοπία και διαμένει στην Αθήνα είχε στείλει τον γιο του σε φιλικό σπίτι στη Ναύπακτο για λίγες ημέρες. Το παιδί πήγε στο μπαρ όπου γινόταν ένα μαθητικό πάρτι στο οποίο μπορούσαν να καταναλώσουν μόνο αναψυκτικά και χυμούς. Η γυναίκα που φιλοξενούσε το παιδί και εξετάστηκε ως μάρτυρας είπε ότι σύμφωνα με τα όσα της είπε η κόρη της, η οποία ήταν και εκείνη στο εν λόγω πάρτι υπήρχε και αλκοόλ το οποίο εξασφάλισε ο γιος του ιδιοκτήτη για την παρέα.

Η πλευρά των επιχειρηματιών υποστήριξε ότι ουδέποτε επετράπη η κατανάλωση αλκοόλ στο μαθητικό πάρτι πράγμα που κατά τον έναν εκ των δικηγόρων υπεράσπισης που ήταν ο πρ. υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, αποδείχθηκε από το γεγονός ότι η αστυνομία που έκανε ενδελεχή έλεγχο στο κατάστημα δεν βρήκε κανένα μπουκάλι αλκοολούχου ποτού ανοικτό αλλά ούτε και στα σκουπίδια βρέθηκε κάποιο άδειο μπουκάλι. Μάλιστα, όπως είπαν οι κατηγορούμενοι στο κατάστημά τους έχουν γίνει πολλά μαθητικά πάρτι και ποτέ δεν είχε παρατηρηθεί το παραμικρό ούτε βέβαια σερβίρεται αλκοόλ στους ανήλικους.

Ως μάρτυρας κατέθεσε και ένας εκ των αστυνομικών που επίσης επιβεβαίωσε ότι δεν βρέθηκαν άδεια ή ανοικτά μπουκάλια αλλά παρόλα αυτά κατασχέθηκε η κάβα για να εξεταστούν τα ποτά για την περίπτωση που ήταν νοθευμένα. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο που έγινε στο χημείο του κράτους βρέθηκαν απολύτως καθαρά και μάλιστα το Δικαστήριο έδωσε εντολή να αποδοθούν και πάλι στους επιχειρηματίες.

Επιπλέον, οι δυο επιχειρηματίες είχαν κατηγορηθεί και για απείθεια προς τους αστυνομικούς πράγμα που δεν αποδείχθηκε και γι’ αυτό αθωώθηκαν για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι αστυνομικοί είχαν πει τότε ότι δεν κατάφεραν να μπουν άμεσα στο κατάστημα διότι η πόρτα ήταν κλειστή. Αυτό όπως είπε η υπεράσπιση συνέβη διότι στις 12 τα μεσάνυχτα που τέλειωσε το πάρτι και οι ανήλικοι αποχώρησαν το κατάστημα έκλεισε τις πόρτες για να κάνει την καθαριότητα ώστε να ανοίξει ξανά για τους ενήλικες πελάτες τους αφού διαθέτει άδεια νυχτερινού κέντρου και μπορεί να λειτουργεί ως τις 5 τα ξημερώματα.

Και επειδή η πόρτα κλείνει αυτόματα και παράλληλα το κατάστημα διαθέτει ηχομόνωση ο επιχειρηματίας δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας έξω από το κατάστημα. Λίγο αργότερα ειδοποιήθηκε από κάποιον γνωστό του ο αδελφός του που ήταν στο δεύτερο κατάστημα και έσπευσε στο σημείο για να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς για να κάνουν τον έλεγχο.

Όμως, εκείνο στο οποίο εστίασαν οι κατηγορούμενοι και η υπεράσπισή τους ήταν ότι το παιδί δεν ήπιε αλκοόλ εντός του καταστήματος αλλά είχε πιει νωρίτερα, αλλά και μετά την αποχώρησή του από το εν λόγω κατάστημα, διότι όταν λιποθύμησε βρισκόταν στην πλατεία του λιμανιού Ναυπάκτου και από εκεί τον παρέλαβε το ασθενοφόρο το οποίο ειδοποιήθηκε από κάποιους περαστικούς. Μάλιστα όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο το περιστατικό συνέβη πολύ ώρα μετά τη λήξη του πάρτι. Η Έδρα δέχθηκε τους ισχυρισμούς αυτούς, ότι δηλαδή ο νεαρός δεν κατανάλωσε αλκοόλ εντός του καταστήματος και αθώωσε τους κατηγορούμενους και για αυτή την κατηγορία.

Η ποινή που επιβλήθηκε αφορούσε στην κατηγορία της έκθεσης του συγκεκριμένου ανηλίκου σε κίνδυνο, διότι ενώ φαινόταν ότι έχει καταναλώσει αλκοόλ, όταν έφθασε στο μαγαζί, οι ιδιοκτήτες δεν φρόντισαν να κάνουν κάτι για να τον προστατεύσουν. Ωστόσο, υπήρξε μάρτυρας, που έχει επιχείρηση στην πλατεία λιμανιού, η οποία διανυκτερεύει, που είπε ότι είδε τον νεαρό και το προηγούμενο βράδυ να περιφέρεται στην περιοχή μεθυσμένος μέχρι τις 4 περίπου τα ξημερώματα και μάλιστα μόνος του, πράγμα που κατά την υπεράσπιση σημαίνει ότι οι ενήλικες που τον φιλοξενούσαν δεν τον είχαν υπό την προστασία τους. Μάλιστα τότε είχε συλληφθεί και ο ενήλικας άνδρας, στο σπίτι του οποίου φιλοξενούνταν ο ανήλικος.

Και σε αυτή τη δίκη αναδείχθηκε το μεγάλο πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους ανεξάρτητα από το αν αυτό συμβαίνει εντός ή εκτός κάποιων καταστημάτων.

Πηγή: skai.gr

