Σε φυσικά αίτια οφείλεται ο θάνατος του παρουσιαστή του BBC, Δρ Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε βραχώδη περιοχή στη Σύμη την Κυριακή τέσσερις μέρες μετά την εξαφάνισή του, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στο BBC ότι η αρχική νεκροψία-νεκροτομή δεν διαπίστωσε τραύματα στο σώμα του που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατό του.

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι το αρχικό συμπέρασμα ότι ο Δρ Μόσλεϊ πέθανε από φυσικά αίτια βασίστηκε στη θέση στην οποία βρέθηκε το σώμα του, καθώς και στο γεγονός ότι δεν φέρει τραυματισμούς.



Σε επόμενο στάδιο αναμένονται τα αποτελέσματα της τοξικολογικής και της ιστολογικής έκθεσης.

Σημειώνεται ότι σε πλάνα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης καταγράφεται η παρουσία του Δρ Μόσλεϊ για τελευταία φορά κοντά στο beach bar της Αγίας Μαρίνας καθώς κατεβαίνει αργά σε μια πλαγιά λόφου κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε αργότερα το σώμα του.

Ο 67χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών δηλώθηκε αγνοούμενος αφού έφυγε από την παραλία του Αγίου Νικολάου στις 13:30 την Τετάρτη. Αστυνομική πηγή είπε στο BBC News ότι ο Δρ Μόσλεϊ ήταν νεκρός «εδώ και αρκετές ημέρες».

Η σύζυγος του Δρ Μόσλεϊ, Δρ Κλερ Μπέιλι Μόσλεϊ, είπε ότι η οικογένειά «παρηγορείται από το γεγονός ότι σχεδόν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του».

«Έκανε μια απίστευτη ανάβαση, πήρε τη λάθος διαδρομή και κατέρρευσε σε σημείο όπου δεν μπορούσαν να τον βρουν εύκολα οι ομάδες διάσωσης», είπε η Δρ Μπέιλι Μόσλεϊ.

«Είχαμε μια απίστευτα τυχερή ζωή μαζί», είπε και πρόσθεσε «αγαπηθήκαμε πολύ και ήμασταν τόσο χαρούμενοι μαζί».



Πηγή: skai.gr

