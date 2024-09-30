Μετά από 16 χρόνια παρουσίας στο κέντρο της Αθήνας, η Dorothy Snot, το κορυφαίο ελληνικό σχολείο για μικρά παιδιά (1-6 ετών), ήρθε και στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη.

Η έλευση της Dorothy Snot στη Νέα Σμύρνη, γιορτάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου, με μία εντυπωσιακή και χαρούμενη τελετή εγκαινίων, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες κόσμου, γονείς και παιδιά του σχολείου, αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου.

Μιλώντας στην τελετή εγκαινίων ο συνιδρυτής του Σχολείου και διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Γιαννούδης, τόνισε ότι η απόφαση να επεκταθεί το σχολείο στη Νέα Σμύρνη ήταν στρατηγικής σημασίας, σημειώνοντας «ήρθαμε για να μείνουμε» στην όμορφη Νέα Σμύρνη και να γίνει το σχολείο άλλο ένα τοπόσημο της περιοχής. Ο κ. Γιαννούδης εξήγησε ότι κατάφεραν να αποτρέψουν την επικείμενη κατεδάφιση του παλαιού ιδιωτικού λυκείου «Παλλάδιο» και δέσμευσαν το κτήριο για τα επόμενα 18 χρόνια.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, ο βουλευτής Νότιου Τομέα του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος Τομεάρχης Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νέας Σμύρνης Γεώργιος Γουρναρόπουλος, η αντιδήμαρχος Συντήρησης και λειτουργείας Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νέας Σμύρνης Μαρίνα Δεκούλου, η Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση, ο Γιώργος Σάλλας και ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης.

Το δικό τους μήνυμα έστειλαν μέσω βίντεο η Σουηδή παιδαγωγός από το πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης Suzanne Axelsson και ο Βρετανός playworker με πάνω από 46 χρόνια εμπειρία Meynell Walter, οι οποίοι τόνισαν το πόσο σημαντική είναι η σύνδεση του σχολείου με την διεθνή κοινότητα της εκπαίδευσης μέσα από το παιχνίδι.

Λίγα λόγια για τη Dorothy Snot

H Dorothy Snot Preschool & Kindergarten λειτουργεί σήμερα δύο σχολεία, Κίου 18 Κυψέλη και Σκόπα 8 Νέα Σμύρνη, που φιλοξενούν συνολικά 450 παιδιά. Η εταιρεία απασχολεί 110 άτομα προσωπικό. Πρόκειται για ένα σχολείο με τη δική του εκπαιδευτική φιλοσοφία (life-derived learning) που εστιάζει στην ανακάλυψη του κόσμου μέσα από το παιχνίδι, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την ελευθερία.

