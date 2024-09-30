Εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία, επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά σε βάρος 33χρονης διεμφυλικής γυναίκας και 31χρονου, από οδηγό ταξί, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα δύο θύματα επιβιβάστηκαν σε ταξί και ο οδηγός του κατά τη διάρκεια της διαδρομής και έπειτα από μεταξύ τους συνομιλία, κατά την οποία έγινε αντιληπτή η ταυτότητα φύλου της 33χρονης, σταμάτησε το ταξί, τους αποβίβασε και επιτέθηκε σε βάρος τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές.

Η 33χρονη στην προσπάθεια της να διαφύγει από τον δράστη, ο οποίος την ακολουθούσε, έπεσε σε τζαμαρία εισόδου πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα αυτή να σπάσει και να την τραυματίσει, ενώ ο 31χρονος ήταν πεσμένος στο έδαφος.

Η 33χρονη οδηγήθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη.

Αστυνομικοί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που χειρίστηκαν προανακριτικά την υπόθεση, έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών ταυτοποίησαν τον 55χρονο δράστη, τον προσήγαγαν χθες Κυριακή το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη με ρατσιστικά χαρακτηρίστηκα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

