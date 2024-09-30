Ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας με 8 επιβαίνοντες, βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστη αιτία στη θαλάσσια περιοχή 3,4 ναυτικά μίλια της νησίδας Λέβιθα στα Δωδεκάνησα.

Οι επιβάτες του ιστιοφόρου που βυθίστηκε είναι υπήκοοι Πολωνίας. Κατάφεραν να επιβιβαστούν σε βοηθητικό σκάφος του ιστιοφόρου και κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του 112.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 7 μποφόρ.

Στην περιοχή σπεύδει ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ αναμένεται ένα πλωτό του Λιμενικού και παραπλέοντα πλοία.

