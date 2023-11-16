Συνολικά 36 σακιά με ελιές άρπαξαν άγνωστοι από λιοστάσι που βρίσκεται στην περιοχή Λιβάρτζι Γαργαλιάνων.

Οι δράστες, στο «πνεύμα» της εποχής προχθές το βράδυ εντόπισαν τα σακιά που ήταν στιβαγμένα ώστε την επόμενη ημέρα ο ελαιοπαραγωγός να τα πάει στο λιοτρίβι.

Δυστυχής σύμφωνα με πληροφορίες του gargalianoionline, τον πρόλαβαν οι κλέφτες οι οποίοι μπήκαν στο χωράφι αφού έκοψαν το σύρμα της περίφραξης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.