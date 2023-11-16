Λογαριασμός
Έκλεψαν 36 τσουβάλια με ελιές από χωράφι στους Γαργαλιάνους

Ο άτυχος ελαιοπαραγωγός τα είχε μαζέψει τις ελιές και τις είχε τοποθετήσει σε σακιά στο κτήμα του

Ελιές, κλοπή

Συνολικά 36 σακιά με ελιές άρπαξαν άγνωστοι από λιοστάσι που βρίσκεται στην περιοχή Λιβάρτζι Γαργαλιάνων.

Οι δράστες, στο «πνεύμα» της εποχής προχθές το βράδυ εντόπισαν τα σακιά που ήταν στιβαγμένα ώστε την επόμενη ημέρα ο ελαιοπαραγωγός να τα πάει στο λιοτρίβι.

Δυστυχής σύμφωνα με πληροφορίες του gargalianoionline, τον πρόλαβαν οι κλέφτες οι οποίοι μπήκαν στο χωράφι αφού έκοψαν το σύρμα της περίφραξης

