Νέα καταβολή πρώτης αρωγής προς τους πλημμυροπαθείς

Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής πραγματοποιήθηκαν σήμερα προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα. Ειδικότερα, την Πέμπτη, και σε συνέχεια της καταβολής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου, έχουν πιστωθεί, κατά την τρέχουσα εβδομάδα, 8.058.808 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εντός της εβδομάδας, καταβλήθηκαν 3.194.356 ευρώ σε 933 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 2.130.451 ευρώ προς 384 δικαιούχους πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και πληρωμές ύψους 2.734.000 ευρώ προς 888 επιχειρήσεις ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, μέσα από 17 καταβολές πρώτης αρωγής έχουν καταβληθεί 108,1 εκατ. ευρώ προς 29.130 αιτούντες, που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Αναφορικά με την κατανομή της πρώτης αρωγής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημειώνει ότι:

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 47,2 εκατ. ευρώ προς 11.369 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 26,5 εκατ. ευρώ προς 7.808 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 20 εκατ. ευρώ προς 5.133 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 11,7 εκατ. ευρώ προς 3.806 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 2,6 εκατ. ευρώ προς 1.003 συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία των διασταυρώσεων των στοιχείων που έχουν υποβληθεί μέσα από την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr και τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουν κανονικά οι καταβολές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

