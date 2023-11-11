Αδυναμία να προσεγγίσει το λιμάνι του Ναυπλίου και να αποβιβάσει τους 17 επιβάτες, είχε σκάφος που επέστρεφε από την καστρονησίδα Μπούρτζι, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το μεσημέρι της Παρασκευής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ναυπλίου για το περιστατικό και στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο περιπολικά οχήματα.
Με την συνδρομή τους το σκάφος τελικά προσέγγισε το νότιο λιμάνι του Ναυπλίου και προσέδεσε, όπου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια οι 17 επιβάτες.
- Αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία
- Ρόδο και τον Νοέμβριο «ψηφίζουν» οι τουρίστες - Αγαπημένος χειμερινός τουρισμός για τους Ευρωπαίους συνταξιούχους
- Πειραϊκή - Πατραϊκή: Η γιγάντια βιομηχανία που υπέκυψε στην ομορφιά της «Βασίλισσας της νύχτας» (Βίντεο)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.