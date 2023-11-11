Αδυναμία να προσεγγίσει το λιμάνι του Ναυπλίου και να αποβιβάσει τους 17 επιβάτες, είχε σκάφος που επέστρεφε από την καστρονησίδα Μπούρτζι, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το μεσημέρι της Παρασκευής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ναυπλίου για το περιστατικό και στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο περιπολικά οχήματα.

Με την συνδρομή τους το σκάφος τελικά προσέγγισε το νότιο λιμάνι του Ναυπλίου και προσέδεσε, όπου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια οι 17 επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

