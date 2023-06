Ναυάγιο στην Πύλο: Το BBC μετέδωσε πλάνα από το σημείο των ερευνών

Πλάνα από το σημείο των ερευνών για τυχόν επιζώντες από το ναυάγιο της Πύλου μετέδωσε το BBC.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν από επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Celebrity Beyond την περασμένη Τετάρτη (14/06/2023) και δείχνουν παραπλέοντα σκάφη αλλά και ελικόπτερο να συμμετέχουν στις έρευνες για τους αγνοούμενους από το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Στα πλάνα φαίνεται η φρεγάτα Κανάρης αλλά και ένα Super Puma που πετάει πάνω από το σημείο.

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s