Φρεγάτα «Κίμων»: Σήμερα η καθέλκυση της πρώτης ελληνικής Belharra - Η Naval Group «σήκωσε» την ελληνική σημαία (pic)

Εντός της ημέρας πραγματοποιείται, στη Γαλλία, η καθέλκυση της υπερσύγχρονης φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής Belharra.

Η κατασκευάστρια γαλλική εταιρεία Naval Group ανήρτησε τη Δευτέρα μια εικόνα, που δείχνει τη φρεγάτα να έχει «σηκώσει» την ελληνική σημαία. «Μείνετε συντονισμένοι» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί σήμερα Τετάρτη τη Γαλλία. Όπως ανακοινώθηκε, θα τον υποδεχθεί στις 14:30 τοπική ώρα, στην αεροπορική βάση Lann-Bihoué, ο ομόλογός του Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Lorient, όπου θα τον υποδεχθεί ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ και θα επιθεωρήσει τις εργασίες ναυπήγησης της φρεγάτας «Νέαρχος».

Ακολούθως, στις 16:00 τοπική ώρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Γάλλο ομόλογό του και τον αρχηγό ΓΕΝ, θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» και θα παραστεί στην τελετή καθέλκυσής της.

Στις 17:00 τοπική ώρα, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί, επίσης, στη βάση της Δύναμης Ειδικών Επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας στην περιοχή, στην οποία θα έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Γαλλίας.

Τέλος, στις 18:30 τοπική ώρα, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στο Ναυτικό Κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού στη Lorient, όπου θα συναντηθεί με τον διοικητή και το προσωπικό του.

Βίντεο από τη δοκιμαστική καθέλκυση της ελληνικής φρεγάτας Belharra έδωσε το Σάββατο στη δημοσιότητα το σάιτ Naval News. Η γαλλική εταιρεία Naval Group που κατασκεύασε τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» προχώρησε σε «τεχνική καθέλκυση», δηλαδή δοκιμαστική καθέλκυση.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, η Naval Group δημοσίευσε φωτογραφία με την ελληνική Belharra λίγο πριν γίνει η καθέλκυσή της.



Οι νέες και προηγμένες φρεγάτες FDI κλάσης Κίμων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Naval Group, θα παραδοθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από το 2025 για τις δύο πρώτες μονάδες επιφανείας «ΚΙΜΩΝ» και «ΝΕΑΡΧΟΣ» και το 2026 για την τρίτη φρεγάτα «ΦΟΡΜΙΩΝ».

