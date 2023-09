Φρεγάτα Κίμων: Πρώτες φωτογραφίες από τη δοκιμαστική καθέλκυση της ελληνικής Belharra

Σε «τεχνική καθέλκυση», δηλαδή δοκιμαστική καθέλκυση, της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», της ελληνικής φρεγάτας Belharra, προχώρησε η γαλλική εταιρεία Naval Group, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το σάιτ Naval News.



Στις 11 Σεπτεμβρίου, η Naval Group δημοσίευσε φωτογραφία με την ελληνική Belharra λίγο πριν γίνει η καθέλκυσή της.



Οι νέες και προηγμένες φρεγάτες FDI κλάσης Κίμων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Naval Group, θα παραδοθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από το 2025 για τις δύο πρώτες μονάδες επιφανείας «ΚΙΜΩΝ» και «ΝΕΑΡΧΟΣ» και το 2026 για την τρίτη φρεγάτα «ΦΟΡΜΙΩΝ».



Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη τελετή καθέλκυσης της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra (FDI HN) με την ονομασία «Κίμων – F 601» θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

French shipbuilder @navalgroup today conducted the "technical launch" of the first Kimon-class (FDI HN) for the Hellenic Navy. The launching ceremony with Greek and French officials will take place on October 4 2023 🇬🇷🇫🇷 @NavyGR https://t.co/pDzf8653JS