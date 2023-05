Σε λειτουργία η θυγατρική της Naval Group στην Ελλάδα

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα θυγατρική της Naval Group Hellas στην Ελλάδα, που ανακοινώθηκε στα τέλη του 2022. Στη στελέχωση της εταιρείας θα ενσωματωθούν Γάλλοι και Έλληνες μηχανικοί και τεχνικοί, με μεταφορά τεχνογνωσίας στους τομείς της ναυπήγησης και συντήρησης πλοίων του πολεμικού ναυτικού.

Με τα γραφεία της στον δήμο Αθηναίων Αττικής, η Naval Group Hellas διοικείται από τον Benoît Chapalain, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2022 για να συντονίσει την ανάπτυξη του σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής που διεξάγει η Naval Group στο πλαίσιο του προγράμματος των σφρεγατών FDI, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η θυγατρική θα παράγει και θα συντονίζει τοπικές βιομηχανικές δραστηριότητες προς όφελος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Στόχος είναι επίσης να μεγιστοποιήσει τις τοπικές σχέσεις με τις ελληνικές εταιρείες και για άλλα ναυτικά έργα.

