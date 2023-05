Νέο deal για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Σύμπραξη Naval Group και NAFS για ναυπήγηση κορβετών Gowind

Νέο deal για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Τη σύμπραξη για τη ναυπήγηση των κορβετών Gowind στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος του Πολεμικού Ναυτικού, ανακοίνωσαν την Τετάρτη η εταιρεία Naval Group και η NAFS, διαχειρίστρια εταιρία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Pierre Éric Pommellet, C.E.O. της Naval Group, και ο Γιώργος Προκοπίου, εκ μέρους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά τονίζουν τη δύναμη της συνεργασίας τους και το ισχυρό τους σχέδιο που στοχεύει στην αποκατάσταση μιας αξιόπιστης ικανότητας παραγωγής πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα, με πρώτη εφαρμογή την παραγωγή πλήρως τοπικά των κορβετών Gowind.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο μερών προβλέπεται η κατασκευή δύο κορβετών Godwind, και option (δικαίωμα) για άλλη μία.

Η Συμφωνία Σύμπραξης που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2023 μεταξύ NAFS και Naval Group τονίζει την προσέγγιση των μερών σε προληπτικό επίπεδο, τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους και τη συμβολή τους στην αναζωογόνηση της ναυπηγικής ικανότητας στην Ελλάδα.

[#NAVGREEK] ⚓🇫🇷x🇬🇷 Pierre Éric Pommellet, C.E.O. of Naval Group, and George Procopiou, on behalf of NAFS, have emphasized the strength of their partnership and their robust plan to restore a credible combat ships production capability in Greece. pic.twitter.com/Bj6YRGjRgF