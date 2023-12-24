Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα στη Νάουσα: Νεκρός 60χρονος δικυκλιστής

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Νάουσας

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες στις 21.25 το βράδυ στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νάουσας – Αρκοχωρίου, όταν το ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα που οδηγούσε 73χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που επέβαινε 60χρονος ημεδαπός.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 60χρονου δικυκλιστή, ενώ ο 73χρονος τραυματίστηκε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Νάουσας, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

