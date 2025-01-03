Ένας εξαιρετικά δυνατός θόρυβος ακούστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αιγιάλειας, από τον Πλάτανο, το Διακοφτό και την Ακράτα μέχρι τη λίμνη Τσιβλού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου αλλά και της Πάτρας δέχθηκαν πολλές κλήσεις σχετικά με τον θόρυβο χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί κάποιο συμβάν.

Εικάζεται, ότι είτε κάποιο αεροπλάνο έσπασε το φράγμα του ήχου είτε επιφανειακός σεισμός, καθώς την ίδια χρονική στιγμή καταγράφηκαν μικροδονήσεις σε χαμηλό εστιακό βάθος.

Πηγή: Tempo24

