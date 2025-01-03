Λογαριασμός
Μυστήριο με δυνατό κρότο που «τράνταξε» την Αιγιάλεια - Πολλές κλήσεις σε Αίγιο και Πάτρα - Τα σενάρια

Ο πολύ δυνατός ήχος ακούστηκε από από τον Πλάτανο, το Διακοφτό και την Ακράτα μέχρι τη λίμνη Τσιβλού - Καταγράφηκαν και μικροδονήσεις σε χαμηλό εστιακό βάθος

Αίγιο

Ένας εξαιρετικά δυνατός θόρυβος ακούστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αιγιάλειας, από τον Πλάτανο, το Διακοφτό και την Ακράτα μέχρι τη λίμνη Τσιβλού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου αλλά και της Πάτρας δέχθηκαν πολλές κλήσεις σχετικά με τον θόρυβο χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί κάποιο συμβάν.

Εικάζεται, ότι είτε κάποιο αεροπλάνο έσπασε το φράγμα του ήχου είτε επιφανειακός σεισμός, καθώς την ίδια χρονική στιγμή καταγράφηκαν μικροδονήσεις σε χαμηλό εστιακό βάθος.

Πηγή: Tempo24

TAGS: Πάτρα Αίγιο Ήχος
