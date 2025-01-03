Πάτρα: Αποσωληνώθηκε ο 14χρονος που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Αποσωληνώθηκε ο 14χρονος από τα Ιωάννινα που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ο ανήλικος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, το παιδί αντιδρά καλά στα ερεθίσματα των γιατρών. Θα εκτιμηθεί πάλι σήμερα η κατάσταση της υγείας του για να αποφασιστεί αν θα εξέλθει της Μονάδας, κάτι που είναι το πιο πιθανό.

Υπενθυμίζεται πως ο 14χρονος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε ημικωματώδη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του πριν την διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου της Πάτρας.

