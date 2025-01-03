Καλύβια:Προφυλακίστηκε η Αζέρα dj Μικαέλα για το ναρκο-πάρτι σε βίλα

Tης Έλενα Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 44χρονη κατηγορούμενη dj από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία κατηγορείται ότι διοργάνωσε πάρτι με ναρκωτικά στη βίλα στα Καλύβια.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ακόμη μη ένας κατηγορούμενος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις συγκατηγορούμενοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και χρηματικής εγγυοδοσίας 3.000-4.000 ευρώ.

Ποια είναι η διάσημη Αζέρα DJ

Η 44χρονη γνωστή Αζέρα DJ "Mikaela", από τα πάρτι της Ίμπιζα, βρέθηκε στο ροζ ναρκοπάρτι στα Καλύβια Αττικής.

Η ξαδέρφη του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, Aliyev, το 2021 είχε γίνει στόχος έρευνας των Αμερικανικών και Βρετανικών Αρχών για κεφάλαια ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων και 6,5 εκατομμυρίων λιρών, αντίστοιχα, ως ύποπτα προϊόντα διαφθοράς, κλοπής ή υπεξαίρεσης.

Αυτή τη φορά η 44χρονη συνελήφθη ημίγυμνη, μαζί με άλλα 12 άτομα, από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών του "Ελληνικού FBI", ως διοργανώτρια πάρτι, σε βίλα στα Καλύβια μέσα σε έναν χώρο 4 στρεμμάτων με πισίνα, όπου γινόταν διακίνηση ροζ κοκαΐνης, χαπιών έκσταση, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), κρυσταλλικών μεθαμφεταμινών, LSD, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών.

