Στη σύλληψη 11 ακόμη ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 10 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Λιβάνου για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.



Πηγή: skai.gr

