Τραγωδία σημειώθηκε στη Μύκονο με έναν 69χρονο να εντοπίζεται νεκρός το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μερχιά.
Τον άνδρα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του ο γιος του, ο οποίος τον αναζητούσε, και ενημέρωσε τις αρχές
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον 69χρονο και τον μετέφερε στο Κ.Υ. Μυκόνου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Μυκόνου.
