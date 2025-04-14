Τραγωδία σημειώθηκε στη Μύκονο με έναν 69χρονο να εντοπίζεται νεκρός το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μερχιά.

Τον άνδρα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του ο γιος του, ο οποίος τον αναζητούσε, και ενημέρωσε τις αρχές

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον 69χρονο και τον μετέφερε στο Κ.Υ. Μυκόνου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Μυκόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.