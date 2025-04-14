Λογαριασμός
Τραγωδία στη Μύκονο: 69χρονος βρέθηκε νεκρός σε παραλία

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε ο γιος του, που τον αναζητούσε - Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Μυκόνου 

Παραλία - Ασθενοφόρο

Τραγωδία σημειώθηκε στη Μύκονο με έναν 69χρονο να εντοπίζεται νεκρός το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μερχιά. 

Τον άνδρα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του ο γιος του, ο οποίος τον αναζητούσε, και ενημέρωσε τις αρχές

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον 69χρονο και τον μετέφερε στο Κ.Υ. Μυκόνου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Μυκόνου.

