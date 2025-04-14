Κανονικά θα βγουν τα ταξί στους δρόμους, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου, καθώς ανεστάλη τελικά η απεργία του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση ελήφθη αργά το βράδυ της Κυριακής, κατόπιν συνάντησης μελών της Ομοσπονδίας με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη στην Αθήνα, ο οποίος δεσμεύτηκε πως θα βρει λύση στο αίτημά τους που αφορά τη στάθμευση στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης των ιδιοκτητών ταξί ήταν «οι ανεξέλεγκτες και πρωτοφανείς τιμές του αεροδρομίου και της Fraport στη χρέωση του προμισθωμένου πάρκινγκ».

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο κ. Κυρανάκης υποσχέθηκε πως θα έρθει σε συνεννόηση με τη Διοίκηση της Fraport, ώστε να βρεθεί ένας χώρος διαφορετικός από αυτόν των ΙΧ και των βαν, στον οποίο θα σταθμεύουν δωρεάν τα ταξί.

Με ανακοίνωσή του το Σωματείο, έκανε γνωστό πως για την ώρα η απεργία αναστέλλεται, ωστόσο, θα επανέλθει στο ζήτημα μετά το Πάσχα.

Πηγή: skai.gr

