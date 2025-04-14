Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 10 Απριλίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε περιοχές της Δυτικής, της Νοτιοανατολικής και της Βορειοανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτη, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και όπλα, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα ταυτοποιημένο άτομο, κρατούμενο σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι τα μέλη είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ιεραρχικά διαρθρωμένη και δομημένη οργάνωση, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών αυτοκινήτων, τα οποία παρουσίαζαν αυξημένη αγοραστική ζήτηση, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

κινούνταν με « υπηρεσιακά » οχήματα , κυρίως βραδινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, αναζητώντας οχήματα που πληρούσαν τα κριτήρια τους,

» , κυρίως βραδινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, αναζητώντας οχήματα που πληρούσαν τα κριτήρια τους, μόλις εντόπιζαν τον στόχο τους, αποβιβάζονταν και το παραβίαζαν, χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό που κατείχαν,

εισέρχονταν και το έθεταν σε λειτουργία, ενώ στη συνέχεια το μετέφεραν σε οικία μέλους της οργάνωσης ή σε χώρο στην περιοχή του Αιγάλεω, που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες»,

με την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος, κατά τον οποίο διασφάλιζαν ότι το όχημα δεν έχει εντοπιστεί, του τοποθετούσαν δοκιμαστικές πινακίδες κυκλοφορίες και το μετέφεραν στους χώρους του αρχηγικού μέλους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε και ο ρόλος καθενός μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

32χρονος, αρχηγός της οργάνωσης, ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων στις Αχαρνές και χώρου αποθήκευσης οχημάτων και εξαρτημάτων στο Καπανδρίτι, είχε αναλάβει πλήρως τη λειτουργία της οργάνωσης, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη υποδομή και το κατάλληλο δίκτυο,

27χρονος, ιδιοκτήτης επιχείρησης μίσθωσης οχημάτων στο Κορωπί, ένας εκ των φυσικών αυτουργών των κλοπών, είχε αναλάβει τον εφοδιασμό των συνεργών του με οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την μετάβαση και τη διαφυγή τους,

21χρονος και 25χρονος, είχαν αναλάβει τη διάπραξη των κλοπών των οχημάτων.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-14- κλεμμένα οχήματα, εκ ων οποίων το ένα αποσυναρμολογημένο,

-11- οχήματα, τα οποία θα ελεγχθούν ως προς το νόμιμο της κυκλοφορίας τους,

-61- κινητήρες,

-97- κιβώτια ταχυτήτων,

-142- αμορτισέρ,

-78- άξονες αυτοκινήτων,

-24- πλήρη σαλόνια οχημάτων,

-147- ζαντολάστιχα,

-16- ρεζέρβες,

-12- λάστιχα,

-329- πόρτες οχημάτων,

-88- πορτ παγκάζ,

-128- προφυλακτήρες,

-44- καπό,

-50- φτερά,

-40- ψυγεία,

-350- φανάρια,

-4- οθόνες,

σιδερογροθιά,

σουγιάς,

ρολόι χειρός αξίας,

όχημα,

πλήθος ηλεκτρονικών εγκεφάλων και ασφαλειοθηκών,

Ψηφιακό Διαγνωστικό Οχήματος,

μονάδα ABS,

κλεμμένη καραμπίνα με πλήθος φυσιγγίων,

πλήθος εγκεφάλων και κλειδιών οχημάτων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και

σετ αποτελούμενο από πινακίδες κυκλοφορίας, sticker τεχνικών προδιαγραφών, μεταλλικό κομμάτι με τον εγχάρακτο αριθμό πλαισίου, εγκέφαλο αυτοκινήτου και δύο κλειδιά οχημάτων.

Έως τώρα, έχουν εξιχνιασθεί 22 περιπτώσεις κλοπής και 1 απόπειρα κλοπής οχήματος, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από την παράνομη δραστηριότητά της υπερβαίνει τις 425.780 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.

