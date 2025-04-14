Χωρίς ταξί αύριο η Αθήνα - Τραβούν χειρόφρενο για τις λεωφορειολωρίδες

Εικοσιτετράωρη προειδοποιητική απεργία αποφάσισε από τις 6 π.μ. της Μ.Τρίτης έως τις 6 π.μ. της Μ. Τετάρτης το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, αντιδρώντας για τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε και συγκέντρωση με τα ταξί στις 09:30 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφ. Αθηνών.

Σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Μετά την δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη σε ραδιοφωνική εκπομπή, με την οποία απέκλεισε την διέλευση των έμφορτων ταξί από τις λεωφορειολωρίδες, το προεδρείο του ΣΑΤΑ συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτό αρνήθηκαν να συμμετάσχουν οι δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης (Ενωτική Κίνηση Ταξί, Ανεξάρτητη Κίνηση Ραδιοταξί) ενώ ο κ. Δήμος δεν παρέστη λόγω ασθένειας.

» Η απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 24ωρη προειδοποιητική απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 15/04/2025. Το ΣΑΤΑ ζητά να ισχύσουν όσα αναφέρονται στο τελικό κείμενο του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για τα οποία δεσμεύτηκε ΔΗΜΟΣΙΑ η κυβέρνηση, μέσω του πρώην υφυπουργού Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου.

» Το προεδρείο αδυνατεί να εξηγήσει την στάση των δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης και την αφήνει στην κρίση των συναδέλφων μας. Σε κάθε περίπτωση, το ΣΑΤΑ θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο επικοινωνίας με τον κ. Κυρανάκη, προκειμένου να λυθεί οριστικά και χωρίς «ήξεις-αφίξεις» το θέμα της διέλευσης των έμφορτων Ταξί από τις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας.

» Δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με την αξιοπρεπή επιβίωση μας Εάν δεν επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των έμφορτων ταξί μετά την ψήφιση του νέου ΚΟΚ, οι επαγγελματίες του κλάδου μας που θα διαπράττουν την συγκεκριμένη παράβαση θα κινδυνεύουν με πρόστιμο 200 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα μήνα, συν 5 βαθμούς ποινής στο σύστημα Σ.Ε.Σ.Ο. Η επαλήθευση της παράβασης θα γίνεται με κάμερες που θα τοποθετηθούν στα λεωφορεία. Σημειώνεται δε, ότι αν συμπληρωθούν 25 βαθμοί ποινής σε χρονικό διάστημα δύο ετών, θα κινδυνεύουμε με αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Η απεργία αυτή είναι μονόδρομος για τον κλάδο μας και είναι προειδοποιητική!!!».

Πηγή: skai.gr

