Θεσσαλονίκη: Aρχές 2024 η κατασκευή του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίλυρο

Στις αρχές του 2024 θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στο Φίλυρο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και παράδοσης την τριετία.



Το έργο της κατασκευής των τριών νοσοκομείων (Παιδιατρικό, Κομοτηνής και Σπάρτης) που είναι ενταγμένα στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), είχε παγώσει τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς οι προσφορές των κατασκευαστικών ήταν πολύ υψηλότερες από το ποσό που διέθετε το ΙΣΝ. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 4 Αυγούστου, με την υπογραφή σύμβασης με τον όμιλο ΑΒΑΞ για την έναρξη της κατασκευής των τριών νοσοκομείων.



Το παιδιατρικό νοσοκομείο, που προβλέπεται να είναι εφάμιλλο των καλύτερων του κόσμου, θα χτιστεί σε οικόπεδο 80.345 τ.μ. στο οποίο θα φυτευτούν 780 δέντρα.

Το κτίριο του νοσοκομείου, θα είναι εμβαδού 37.500 τ.μ. ενώ τα κτίρια εκπαίδευσης και έρευνας 6.300 τ.μ.. Θα διαθέτει 242 κλίνες και 247 κλινικές θέσεις, συστήματα πληροφορικής και ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια, υψηλά επίπεδα ασφάλειας και θα είναι μικρότερη η διάρκεια νοσηλείας. Ενδεικτικά θα διαθέτει υπερσύγχρονο υβριδικό χειρουργείο με ρομποτικό αγγειογράφο, δύο μαγνητικούς τομογράφους 3 και 1,5 Tesla, εξειδικευμένο αξονικό τομογράφο παιδιατρικής χρήσης, ενώ έχει διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί, θα είναι τελευταίας τεχνολογίας την στιγμή της παραγγελίας. Η αναλογία μονών/ διπλών κλινών θα είναι 50%-50%.

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στη διάρκεια της 6ης ανοιχτής συζήτησης που συγκάλεσε το ΙΣΝ στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλύρου, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, ο οποίος νωρίτερα είχε επισκεφτεί το οικόπεδο στο οποίο θα οικοδομηθεί το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

«Είμαι συγκινημένος, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν τα έργα κατασκευής του νοσοκομείου. Υπολογίζεται με την αρχή της νέας χρονιάς να έχουμε και τις μπουλντόζες στο χώρο του οικοπέδου που επισκεφτήκαμε, ξεναγηθήκαμε και είδαμε πού ακριβώς θα χτιστούν τα κτίρια. Το έργο προχωράει κανονικά από την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή συνέχιση της κατασκευής από δω και πέρα, και έχουμε ήδη ξεκινήσει τη στελέχωση του νοσοκομείου. Δηλαδή στις προκηρύξεις των θέσεων που ήδη βγαίνουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και οι προβλεπόμενες θέσεις για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλυρο» ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο και το Δ.Σ. του ιδρύματος, για τη γενναιόδωρη δωρεά ύψους άνω του 0,5 δισ. δολαρίων για την οικοδόμηση των τριών νοσοκομείων που θα αποτελέσουν το κόσμημα στον τομέα της υγείας.

Η υπεύθυνη δωρεών της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, Ελεάννα Κονιάλη, ανέφερε ότι τους τελευταίους δύο μήνες, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες του έργου, ώστε όλα να είναι έτοιμα και να μπει πλέον στο οικόπεδο ο ανάδοχος με τους εκσκαφείς. Σημείωσε επίσης, ότι οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν κατά το τέλος του έτους, έως τις αρχές Ιανουαρίου. Παράλληλα, τόνισε ότι τα προβλήματα που προέκυψαν τον Φεβρουάριο του 2023 με την ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου, ξεπεράστηκαν τον περασμένο Αύγουστο με την υπογραφή της κατασκευαστικής σύμβασης ανάμεσα στον φορέα υλοποίησης «Πρωτοβουλία για την Υγεία ΑΕ» και τον ανάδοχο κατασκευής ΑΒΑΞ.

«Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου κατασκευής έχει ήδη ξεκινήσει. Μπορεί να μην έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο οικόπεδο, αλλά τρέχουν παράλληλα πάρα πολλές εργασίες για να βρεθεί ο ανάδοχος σε αυτή την ετοιμότητα. Στις αρχές του 2024, θα μπει η κατασκευαστική στο οικόπεδο. Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής και ολοκλήρωσης του εξοπλισμού του νοσοκομείου, θα είναι στα τρία χρόνια. Αρχές του 2027, είναι ημερομηνία στόχος για την παράδοση του νοσοκομείου πλήρως εξοπλισμένου προς την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό Δημόσιο, καθ' όλα έτοιμο για να λειτουργήσει» σημείωσε η κ. Κονιάλη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξε και αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά και μια πολύ καλή συνεννόηση με τον ανάδοχο ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και τις οικονομικές παραμέτρους. «Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει αναλάβει την αποκλειστική χρηματοδότηση αλλά και τον συντονισμό και την υλοποίηση εργασιών που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό των τριών νοσοκομείων. Ταυτόχρονα, αυτό είναι μία σύμβαση δωρεάς με το ελληνικό Δημόσιο, η οποία έχει κυρωθεί και με νόμο, και το ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει την υποχρέωση διεκπεραίωσης συνοδών έργων υποδομών που αφορούν τις οδικές συνδέσεις και τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα έχουν δημοπρατηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, άλλα εντός χρονοδιαγραμμάτων, άλλα με μία μικρή καθυστέρηση, αλλά δεν θα δημιουργήσουν κάποιο κώλυμα στην πορεία του έργου και είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση» πρόσθεσε η κ. Κονιάλη.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, αναφέρθηκε στην ιστορία και το έργο που επιτελεί το ίδρυμα, σημειώνοντας ότι από την ίδρυσή του το 1996, έχει προσφέρει σε περισσότερες από 130 χώρες περίπου 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περισσότερα από 2 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Παράλληλα, τόνισε ότι αυτόν τον καιρό οι δράσεις του ΙΣΝ εστιάζονται στον τομέα της Υγείας. Σημείωσε επίσης, ότι η ιδέα για την δημιουργία του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την κατασκευή νοσοκομείων στην Κομοτηνή και τη Σπάρτη, προέκυψε το 2017 στη διάρκεια συνάντησης με την τότε ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Αναφερόμενος στο πρόβλημα που υπήρξε με τον διαγωνισμό του περασμένου Φεβρουαρίου, ο οποίος κηρύχθηκε άκυρος , σημείωσε ότι οι προσφορές ξεπερνούσαν κατά 100 εκατομμύρια το ποσό που προβλεπόταν για την κατασκευή .

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου ΑΒΑΞ, Αντώνης Μιτζάλης, ο διευθυντής του έργου για το παιδιατρικό νοσοκομείο, Δημήτρης Χασάπης, και η Σύλβια Τζιτζιλώνη deputy director από την πλευρά της Hill International που έχει αναλάει το project management των συγκεκριμένων έργων. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης και ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο δήμος ανέλαβε να διεκπεραιώσει το έργο της υδροδότησης του Φιλύρου και του νοσοκομείου που χρηματοδοτήθηκε με 8 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και θα είναι έτοιμο πριν την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

