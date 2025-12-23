Αίρονται, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Αθηνών -Θεσσαλονίκης στην Πιερία.

Σημειώνεται ότι παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης θα εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

