Μετά από μεγάλη επιχείρηση αστυνομικών του ελληνικού FBI συνελήφθη 35χρονος ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους εκτελεστές του γνωστού «Έντικ».

Η σύλληψη του έγινε στα Καλύβια ενώ ο συλληφθείς φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγό τον «Έντικ», η οποία είναι πίσω από τις δολοφονίες μελών της Greek Mafia.

Από την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ερευνάται η εμπλοκή του σε τρεις ανθρωποκτονίες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίσθηκε χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια και συνελήφθη, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του ανωτέρω σε οικία στα Καλύβια Αττικής, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της Ε.Κ.Α.Μ..

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας με 14 φυσίγγια,

διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

άδεια ικανότητας οδήγησης,

τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

μαχαίρι,

5 κινητά τηλέφωνα και

250 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

