Από παρακαμπτηρίους η έξοδος των εκδρομέων: Άνοιξαν τα Μάλγαρα – Ρυθμίσεις στους βασικούς άξονες

Αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες όλης της χώρας, τονίζοντας ωστόσο πως από σήμερα, Τρίτη, θα μετακινήσουν τα τρακτέρ, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας -εκ των οποίων η ΛΕΑ- ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα, με διέλευση οχημάτων από παρακαμπτηρίους, όπως συμβαίνει τις τελευταίες 24 ημέρες, εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων καθώς η Τροχαία δεν δίνει πράσινο φως για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα. Ενδεικτική είναι η εικόνα από τη Νίκαια της Λάρισας, όπου τα τρακτέρ βρίσκονται στις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ η διέλευση επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό.

Στον Προμαχώνα Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Οι οδηγοί μπορούν να δούν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

