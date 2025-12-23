Τη χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης προς την Ελλάδα λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, που καταγράφονται νοτίως της Κρήτης, ζητά με επιστολή του προς τον επίτροπο Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με σχετική ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγες εβδομάδες, «ο Επίτροπος Μετανάστευσης υιοθέτησε προηγούμενη πρόταση του ευρωβουλευτή της ΝΔ τονίζοντας, ότι "η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι έτοιμη να παράσχει πρόσθετη στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην Κρήτη και τη Γαύδο, εάν χρειαστεί"».

Το κείμενο της νέας επιστολής του κ. Αυτιά έχει ως εξής:

«Αγαπητέ κ. Επίτροπε,

Δεδομένου ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη μεταναστευτική κινητικότητα νοτίως της Κρήτης και μετά τη δέσμευσή σας σε ερώτησή μου ότι "η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι έτοιμη να παράσχει πρόσθετη στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην Κρήτη και τη Γαύδο εάν χρειαστεί", σας ζητώ την παροχή πρόσθετης οικονομικής υποστήριξης στη χώρα μου, καθώς για ακόμα μία φορά η Κρήτη δοκιμάζεται από αυξημένες μεταναστευτικές ροές.

Εκτιμώ ότι η βούλησή σας είναι να συνδράμετε άμεσα για την αντιμετώπισή του νέου μεταναστευτικού κύματος νοτίως της Κρήτης.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Αυτιάς

Έλληνας Ευρωβουλευτής ΕΛΚ».

Πηγή: skai.gr

