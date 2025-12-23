ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

23/12/2025 07.30

ΓΑΔΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1/12/2025 (ΩΡΑ 11.25) Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ) ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΠΟ 01-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.25. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ 486 ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ -ΚΟΜΒΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΑ ΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΜΑΛΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ 483 ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΘΕ ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ

05/12/2025 (ΩΡΑ 11.35) ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ (ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ( ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ) ΑΠΌ 05-12-2025 ΩΡΑ 11.35. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ), ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΕΥΘΕΙΑ, ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ ΠΟΛΗΣ, ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΚΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΕΥΘΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

12/1/2025 Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ)

06/12/2025

(ΩΡΑ 14.25) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ(χ.θ. 331) ΔΕΡΒΕΝΙ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) ΟΧΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

13/12/2025

(07.45΄) ΒΑΣΙΛΙΚΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ) ΌΧΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ.Α.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 05-12-2025 11:00΄ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά

Οι αγροτικοί ελκυστήρες σταθμευμένοι εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού.

Δ.Α ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 02-12-2025 18:15΄ Σ.Σ.Δ. ΚΗΠΩΝ

Κυκλοφορία για όλα τα οχήματα πραγματοποιείται κανονικά.

( κατά τις ώρες 18.00΄- 06.00΄πραγματοποίησαν είσοδο στη χώρα 69 φορτηγά και έξοδο 101 )

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι εκατέρωθεν της οδού.

Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ 01-12-2025

06:00΄ 4ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι εκατέρωθεν της οδού.

02-12-2025 06:15΄ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 10:00΄ ώρα της 04-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα. Εκτροπή προς Π.Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι επί της Εγνατίας Οδού.

21-12-2025

17.00΄ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΣΣΟΥ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι στην κεντρική πλατεία.

Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ 10-12-2025 17.00΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΒΙ.ΠΕ) 1ο ΧΛΜ .Ε.Ο ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Ευρυθμη λειτουργία Τελωνείου.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι σταθμευμένοι σε έρεισμα, έναντι του τελωνείου.

Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 05-12-2025

14.00΄ Δ/ΣΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι εκατέρωθεν της οδού, πλησίον διασταύρωσης Χρυσούπολης.

05-12-2025

14.00΄ Α/Κ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΦΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι εκατέρωθεν της οδού, πλησίον κόμβου Μουσθένης.

19-12-2025 18:30' Ε.Ο ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι εκατέρωθεν της οδού.

Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ 02-12-2025

11:15΄ 15ο χλμ. Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι εκατέρωθεν της οδού.

03-12-2025/ 11:15 16ο χλμ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι εκατέρωθεν της οδού.

04-12-2025/ 16:40 50ο χλμ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, Δ/ΣΗ ΕΞΟΧΗΣ 00.55΄ώρα της 23-12-2025

Διακοπή κυκλοφορίας για ΙΧΦ και ΔΧΦ οχήματα, άνω των 3,5 τόνων.

Κυκλοφορία ΙΧΕ αυτ/των και λεωφορείων διεξάγεται κανονικά από παρακαμπτήρια οδό (μέσα από το χωριό Εξοχή).

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι παρατεταγμένοι στη διασταύρωση Εξοχής (δεξιά και αριστερά) και μερικοί στη μέση της οδού.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 03/12/2025, 10:15 Α/Κ Νησελίου (276 χλμ Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας Κήπων,ρεύμα προς Βέροια) Από την 10:15΄ ώρα της 03-12-2025 διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία οδό (ρεύμα προς Βέροια). Έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 2502/2/1347 από 03-12-2025 Απόφαση Δ/ντη Δ.Α. Ημαθίας. Από την 10:15’ ώρα της 03-12-2025 από αγρότες της Αλεξάνδρεια Ημαθίας με γεωργικούς ελκυστήρες πραγματοποιείται αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Εγνατία οδό (ρεύμα προς Βέροια). Γίνεται εκτροπή των οχημάτων από την παλιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας.

02/12/2025, 10:00 Α/Κ Κουλούρας Ημαθίας Σταθμευμένα πλησίον Α/Κ Κουλούρας κάτωθι Εγνατίας Οδού, εκτός του οδοστρώματος

08/12/2025

12:45 Επ. Ο Βεροιας-Σκύδρας (Διασταύρωση Σ.Σ. Νάουσας Ημαθίας) Σταθμευμένοι επι της Επ.Ο. Βέροιας–Σκύδρας στο ύψος της διασταύρωσης Σ.Σ. Νάουσας Ημαθίας, έναντι του ρέυματος κυκλοφορίας προς Σκύδρα, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία.

ΠΕΛΛΑΣ 02/12/2025, 10.00 18ο χλμ. Ε.Ο Έδεσσας-Φλώρινας, Άρνισσα Έδεσσας (κόμβος «Αλυσίδα») Στην άκρη του οδοστρώματος. Δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων

02/12/2025, 12.00 62,5 χλμ Ε.Ο. Έδεσσας-Θεσσαλονίκης (κόμβος Γυψοχωρίου) Στην άκρη του οδοστρώματος. Δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων

7/12/2025 13:45΄ 3ο χλμ Επαρχ. Οδού Σκύδρας-Βέροιας (Τελωνείο Σκύδρας) Οι γεωργικοί ελκυστήρες βρίοκονται εντός προαύλιου χώρου τελωνείου. Δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων

12/9/2025 Λεωφόρος Ξενιτίδη, Αριδαία Στην άκρη του οδοστρώματος. Δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων

8/12/2025 12:00:00 μμ+B8:H15B8:I15B8:IB8:I15 Νέα Εθνική Οδό Φλώρινας – Θεσσαλονίκης (Κόμβος Μεσημερίου) Στην άκρη του οδοστρώματος. Δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων

ΠΙΕΡΙΑΣ 12/1/2025

Αιγίνιο

(έμπροσθεν του Δημοτκού γηπέδου Αιγινίου) Οι γεωργικοί ελκυστήρες βρίσκονται σταθμευμένοι σε πρανές, εκτός οδοστρώματος, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων

12/9/2025 Νότιος Α/Κ Κατερίνης (χ/θ 434,203) Την 11:55' της 11-12-2025 αγρότες με γεωργικούς ελκυστήρες διέκοψαν την κυκλοφορία στο ρεύμα κυκλοφορίας επί του ΑΘΕ στο ρεύμα προς Αθήνα και του Α/Κ Ν.Κατερίνης. Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων διεξάγεται μέσω του Α/Κ Βόρειος Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και εν συνεχεία είσοδο στον αυτοκινητόδρομο μέσω του Α/Κ Νότιος Κατερίνης . Επί της ΠΑΘΕ βρίσκονται σταθμευμένοι 14 γεωργικοί ελκυστήρες και επί του Α/Κ 20 γεωργικοί ελκυστήρες

12/8/2025 Α/Κ Εφέσου (Χ/Θ 427+203) Οι γεωργικοί ελκυστήρες σταθμεύτηκαν εκατέρωθεν του οδοστρώματος, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

ΚΙΛΚΙΣ 01/12/2025, 18:00 Τελωνείο Ευζώνων Γεωργικοί ελκυστήρες βρίσκονται σταθμευμένοι παραπλεύρως των λωρίδων εισόδου στη Χώρα, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία οχημάτων.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12/9/2025 36ο χλμ. Επ. Οδού Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας (Σηματοδότες Νικήτης) Στο έναντι σημείο έχουν σταθμεύσει 6 Ι.Χ.Φ. (μελισσοκομικά) εκατέρωθεν του οδοστρώματος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς να πρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων

12/1/2025 Γεωργικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου Οι γεωργικοί ελκυστήρες βρίσκονται σταθμευμένοι στο άκρο του οδοστρώματος χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

ΣΕΡΡΩΝ 03-12-2025 18:30' Συνοριακός Σταθμός Προμαχώνα Οι γεωργικοί ελκυστήρες βρίσκονται σταθμευμένοι στο άκρο του οδοστρώματος χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

05-12-2025 12.53 411,6ο χλμ Εγνατίας-Οδού (Α/Κ Κερδυλλίων) Από 11:00 ώρα της 05-12-2025 αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας. Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας από την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/12/2025 / 12:00 Α/Κ Σιάτιστας Εγνατίας Οδού. Αρχικό σημείο αποκλεισμού: 40.23527322961157, 21.578449203255964

Τελικό σημείο αποκλεισμού:

40.240625179047974, 21.584292737689424 Από 06-12-2025 και ώρα 13:00 διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό και στα δύο ρεύματα Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης .

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 02-12-2025 / 13:10 Α/Κ Φιλώτα (40ο χλμ Ν.Ε.Ο. Φλώρινας - Κοζάνης) 40.626562 , 21.717669 Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικα.

04-12-2025 / 13:00 Παλαιό Τελωνείο Νίκης -Φλώρινας 40.913031 , 21.418469 Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικα.

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11/30/2025 33ο χλμ. της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (διασταύρωση κόμβου Καλπακίου Ιωαννίνων) 0 Γεωργικοί ελκυστήρες σταθμευμένοι σε παρακείμενο αγροτεμάχιο. Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

ΑΡΤΑΣ 12/7/2025 Ιόνια Οδός

(Α/Κ Άρτας) Την 13:00 ώρα της 07-12-2025 διακοπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό (Α/Κ Άρτας) και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Εκτροπές στον Α/Κ Κομποτίου στο ρεύμα προς Ιωάννινα και στον Α/Κ Άρτας στο ρεύμα προς Αντίρριο. Κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12/3/2025 24ο χλμ. της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρων

(Δ.Ε. Λούρου) 0 Γεωργικοί ελκυστήρες σταθμευμένοι εκατέρωθεν της οδού.

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 12/11/2025 0,5ο χλμ. Εγνατίας Οδού 0 Γεωργικοί ελκυστήρες σταθμευμένοι στη Λ.Ε.Α.

Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (30-11-2025) Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ (348 χ/θ) ΑΠΟ ΤΗΝ 12:30 ΩΡΑ ΤΗΣ 05-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε., ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918) ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ/Θ 331+686) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

I. ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ :

- ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ, ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ.Θ. 331+686), ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020), ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΒΟΛΟΥ.

- ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΘΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020), ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑ.Θ.Ε..

II. ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

- ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020), ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ.Θ. 331+686) ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.).

- ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020) ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918).

Β. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η’ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΙΝ ΤΟΝ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ Ι.Κ.Ε.Α.) ΘΑ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ.Θ. 352+918) ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.I. ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ.

(05-12-2025) ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ.



Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

(07-12-2025) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΝΤΙΝΑ "Ο ΖΑΧΟΣ"

(Π.Ε.Ο.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ) ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ.



Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (06-12-2025) Α/Κ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ THN 11.00΄ ΩΡΑ TOY ΣΑΒΒΑΤΟY (06-12-2025) ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α/Κ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ (Χ/Θ 297+412) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ–Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ:

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ–Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ. ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ 3 Ι.Χ.Φ. ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (03-12-2025) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε-65

ΔΙΟΔΙΑ ΛΟΓΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 12:40 ΩΡΑ ΤΗΣ 03-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65, ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,4 Χ/Θ) ΕΩΣ ΤΟΝ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:

Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ A/K ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:

Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ). ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, 5 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ &

3 UNIMOG ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ε-65.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (30-11-2025) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε-65

ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α. ΑΠΟ ΤΗΝ 12:30 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65, ΑΠΟ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,3 Χ/Θ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Β. ΑΠΟ ΤΗΝ 16:15 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΕΩΣ ΤΟ 2ο ΧΛΜ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ-ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ.

Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ 11:45 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ–ΕΞΟΔΟΥΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ E-65.

Δ. ΑΠΟ ΤΗΝ 12:40 ΩΡΑ ΤΗΣ 03-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,4 Χ/Θ) ΕΩΣ ΤΟΝ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ:

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (Χ/Θ 97,3) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε65, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ Ε65 ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (Χ/Θ 72,3) - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ:

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (Χ/Θ 72,3) - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟ ΤΟΥ Ε65 ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΩΣ ΤΕΡΜΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ).

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:

Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ A/K ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:

Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ). ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ε-65.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 12/8/2025 10:15 Ε.Ο. Μύρινας - Μούδρου (Διασταύρωση Λιβαδοχωρίου) Γεωργικοί ελκυστήρες σταθμευμένοι στο έρεισμα της οδού

ΣΑΜΟΣ

