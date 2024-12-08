Απώλειες τέτοιων αθλητών κάνουν πιο μικρό το ελληνικό ποδόσφαιρο, τονίζει σε μήνυμά του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μίμης Δομάζος, με αφορμή τον θάνατο του Νίκου Σαργκάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών έπειρα από μάχη με τον καρκίνο.

«Σαν ψέμα μου φαίνεται φίλε μου. Πριν λίγες εβδομάδες περπατούσαμε στην Αθήνα, στην Ιπποκράτους και κάναμε σχέδια. Ήσουν γεμάτος ενέργεια και είχες όρεξη για ζωή.

Ο Νίκος ήταν από τους καλύτερους τερματοφύλακες που έβγαλε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυνατός, έξυπνος και Σπουδαίος Άνθρωπος.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», ανέφερε στο Facebook ο Μίμης Δομάζος, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία κοινή τους φωτογραφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.