Σαργκάνης: Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατό του από ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ

Τη θλίψη τους για το θάνατο του Νίκου Σαργκάνη εξέφρασαν και ομάδες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Συγκεκριμένα, συλληπητήρια μηνύματα εξέδωσαν οι ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η Καστοριά .

ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Νίκου Σαργκάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα. Υπήρξε εκ των κορυφαίων Ελλήνων τερματοφυλάκων, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Φάντομ». Στον Παναθηναϊκό εντάχθηκε το 1985 στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Αγωνίστηκε στο Τριφύλλι έως το 1990, κατακτώντας δύο Πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα. Μάλιστα η κατάκτηση του Κυπέλλου του 1988 έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός του Σαργκάνη, χάρη στις αποκρούσεις του στη διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο και την εύστοχη εκτέλεση του σε ένα πέναλτι. Στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 114 συμμετοχές και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του», σημείωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην επίσημη ιστοσελίδα της.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ένας σπουδαίος αντίπαλος, ένας μεγάλος τερματοφύλακας. Ο Νίκος Σαργκάνης δεν είναι πια μαζί μας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι "Φάντομ"...», έγραψε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media.

Καλό ταξίδι "Φάντομ"... pic.twitter.com/cNXx8745UL — PAOK FC (@PAOK_FC) December 8, 2024

Καστοριά:

«Με μεγάλη θλίψη κι οδύνη πληροφορηθήκαμε την μεγάλη απώλεια του "φάντομ" της καρδιάς μας, Νίκου Σαργκάνη. Ενός ανθρώπου που τον ζήσαμε, τον χαρήκαμε, στην αρχή της καριέρας του και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μνήμης μας, για την παρουσία του στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου από την ομάδα μας, το 1980.

Αν και οι λέξεις είναι πραγματικά φτωχές, για να εκδηλώσουμε τα συναισθήματα της θλίψης και της στεναχώριας μας, για την τεράστια απώλεια του Νίκου, η Ποδοσφαιρική Οικογένεια της Καστοριάς εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια, στην οικογένεια, στους οικείους και στους φίλους του εκλιπόντα.

Το "Φάντομ" πέταξε για πάντα στους ουρανούς. Οι άνθρωποι φεύγουν, οι θρύλοι, όμως σαν τον Νίκο Σαργκάνη, παραμένουν κοντά μας, στις μνήμες μας και στις καρδιές μας.

Καλό ταξίδι και Καλό Παράδεισο κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Νίκο θα μας μείνεις αξέχαστος», ανέφερε η ομάδα της Μακεδονίας στο Facebook.

ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Νίκου Σαργκάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο twitter.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

