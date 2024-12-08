Μεσσηνία: «Δανείστηκαν» όχημα του Δήμου και έκλεψαν 33 τσουβάλια ελιές

Ενας 41χρονος Ρουμάνος και ένας 34χρονος Βούλγαρος είναι οι δράστες της κλοπής του φορτηγού – αυτοκινήτου του δήμου Πύλου – Νέστορος, με το οποίο φόρτωσαν και έκλεψαν 33 τσουβάλια με ελιές από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γλυφάδας Μεσσηνίας τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής.

Σύμφωνα με την eleftheriaonline.gr Οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες Σάββατο το βράδυ στους Γαργαλιάνους από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου-Νέστορος, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γαργαλιάνων.

Ο 41χρονος Ρουμάνος και ο 34χρονος Βούλγαρος, οι οποίοι διαμένουν στους Γαργαλιάνους, έκλεψαν αργά το βράδυ της Πέμπτης 5 Δεκεμβρίου φορτηγάκι του δήμου Πύλου – Νέστορος από αμαξοστάσιο στη Χώρα και ακολούθως φόρτωσαν σε αυτό 33 τσουβάλια με ελιές από τον προαύλιο χώρο του ελαιοτριβείου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γλυφάδας.

Τα πήγαν με τρακτέρ σε άλλο ελαιοτριβείο για να βγάλουν λάδι!

Στη συνέχεια, όπως προέκυψε από την προανάκριση, πήγαν με τρακτέρ του 41χρονου Ρουμάνου σε κοντινό χωράφι και άδειασαν τον ελαιόκαρπο σε άλλα τσουβάλια, για να μην γίνει γνωστή η δράση τους. Έπειτα, πήγαν τα 33 τσουβάλια σε ελαιοτριβείο για να βγάλουν λάδι, λέγοντας στον ιδιοκτήτη πως ήταν δικά τους τα τσουβάλια.

Αυτό προξένησε υποψίες στον ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου που ενημέρωσε την αστυνομία και έτσι δεν άργησαν να φτάσουν στην ταυτότητα τους και να τους συλλάβουν.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα είχαν επιστρέψει το φορτηγάκι του δήμου Πύλου – Νέστορος στο χώρο που το είχαν κλέψει, στη Χώρα.

Η αξία του ελαιοκάρπου που έκλεψαν οι δύο αλλοδαποί υπολογίζεται στα 1.500 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και αύριο Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας για να απολογηθούν.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου-Νέστορος και εξετάζεται αν οι δύο αλλοδαποί είχαν προχωρήσει και σε άλλες κλοπές στην περιοχή το τελευταίο διάστημα

