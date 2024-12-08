Θεσσαλονίκη: Σε 62χρονη αγνοούμενη ανήκει η σορός που ξεβράστηκε στο φράγμα Καλοχωρίου

Σε 62χρονη αγνοούμενη γυναίκα ανήκει τελικά η σορός που εντοπίστηκε το Σάββατο στο φράγμα Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στις 5 Δεκεμβρίου, συγγενικό της πρόσωπο είχε δηλώσει στην Αστυνομία την εξαφάνισή της.

Η σορός της γυναίκας που αναγνωρίστηκε από οικείο της πρόσωπο, εντοπίστηκε από διερχόμενους, κοντά σε ταβέρνα της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.