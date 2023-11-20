Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα, με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, πλήττουν καίρια τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, προωθούνται οριζόντια και ως εκ τούτου άδικα μέτρα και υιοθετείται η πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους».

Αυτό τονίστηκε στη σημερινή (Δευτέρα) συνέντευξη που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής των Ελευθέρων Επαγγελματιών- Επιστημόνων-Επαγγελματοβιοτεχνών- Εμπόρων, για τα νέα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Όπως ανακοινώθηκε, για να αντιδράσουν οι φορείς αποφάσισαν την διαμόρφωση ενιαίου μετώπου κατά των νέων μέτρων, με σκοπό την απόσυρσή τους, τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών, την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τον συντονισμό εκδηλώσεων διαμαρτυρίας σε πανελλαδικό επίπεδο, ανάλογα με την εξέλιξη του θέματος, και τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας και την αποστολή τους στον πρωθυπουργό.

Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη, η κυβέρνηση δείχνει σαν να αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετά από τη δεκαετή μνημονιακή περίοδο, την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού. Επιπλέον, είναι σαν να αγνοεί τα στοιχεία που ήδη διαθέτει και τα οποία αποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό τμήμα των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις και έχει σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επιπλέον, όπως υπογραμμίστηκε, η κυβέρνηση «δείχνει να αγνοεί ότι πολλοί εξ αυτών χάνουν τις ρυθμίσεις που έχουν υπαχθεί και βρίσκονται ενώπιον καταδιωκτικών μέτρων».

Οι εκπρόσωποι των φορέων επισήμαναν μεταξύ άλλων τα εξής:

«- Η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, για εισόδημα δηλαδή που δεν έχει αποκτηθεί, όχι μόνο δεν καταπολεμά την φοροδιαφυγή, αφού προστατεύει τα υψηλά εισοδήματα, που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά οδηγεί σε αφανισμό ένα μεγάλο τμήμα ενεργού οικονομικού πληθυσμού, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τη μεσαία τάξη.

- Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, επιχειρεί να ταυτίσει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους μισθωτούς, αγνοώντας επιδεικτικά τόσο την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 1880 και 1888/2019 όσο και το ότι δεν πρόκειται για συγκρίσιμα μεγέθη, δεδομένου ότι πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες που διακρίνονται των μισθωτών, δεν έχουν αφορολόγητο εισόδημα ούτε τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές των μισθωτών.

Σημειώθηκε δε, ότι για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος χρησιμοποιείται, όχι ο καθαρός φορολογητέος μισθός του μισθωτού αλλά ο μικτός μισθός, συνυπολογιζόμενων και των ασφαλιστικών εισφορών. Περαιτέρω, το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα προσαυξάνεται αφενός με βάση τον χρόνο άσκησης του επαγγέλματος και αφετέρου σωρευτικά με βάση το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας και με βάση συντελεστή όταν ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ.

Το τελευταίο, έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και μάλιστα όχι με βάση το δικό τους εισόδημά αλλά το εισόδημα άλλων, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

Η επίκληση δε, ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά, είναι προσχηματική, αφού αφορά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εγκυμοσύνη, ασθένεια, στρατιωτική θητεία, φυλάκιση) και στην πράξη, όπως έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν, η αμφισβήτησή τους είναι ανέφικτη.

- Διαχωρισμός ΑΦΜ: Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες, ζητούν εδώ και χρόνια, τον διαχωρισμό του ΑΦΜ της επιχειρηματικής οντότητας, από εκείνον του φυσικού προσώπου. Αυτό, θα αποτελούσε ένα γενναίο βήμα για τον απεγκλωβισμό των νοικοκυριών και την αποφυγή της πτώχευσης ολόκληρων οικογενειών, που ακολουθούν τις δεσμεύσεις της επιχείρησης και την πορεία της στην πτώχευση, ή στην καλύτερη περίπτωση σε μόνιμα χρέη.

- Η κυβέρνηση επιστρατεύει αναχρονιστικές, άδικες και ισοπεδωτικές μεθόδους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, την ίδια στιγμή που επαίρεται ότι έχει στη διάθεσή της νέα εργαλεία ελέγχου (έμμεσες τεχνικές ελέγχου, mydata, σύνδεση ταμειακών μηχανών με Υπουργείο Οικονομικών, εγκατάσταση POS κ.λπ).

Την ίδια στιγμή που εφαρμόζει αυτή τη φοροεπιδρομή στους ελεύθερους επαγγελματίες, αφήνει στο απυρόβλητο εταιρείες και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ζημιές για πολλά χρόνια, καθώς και τη μεγάλη φοροδιαφυγή στα καύσιμα, τα μερίσματα, τη συγκέντρωση κεφαλαίου κοκ.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων με στόχο ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος και θα έχει ως βάση τη συνεισφορά εκάστου ανάλογα με τις δυνάμεις του».

Στη συνέντευξη η οποία δόθηκε στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, συμμετείχαν οι φορείς:

- Γενική Συνομοσπονδία, Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

- Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

- Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

- Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

- Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

- Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

- Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

- Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Επιμελητών Ελλάδας

- Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

- Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.