Βίντεο: Ανασύρθηκε η σορός του Michael Mosley - «Μακάρι να είχα καλύτερα νέα» λέει ο εικονολήπτης που εντόπισε τον νεκρό τουρίστα

Η σορός τους 67χρονου βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης πίσω από έναν φράχτη που έβγαζε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας

Όλα τα βρετανικά μέσα έχουν σήμερα πρωτοσέλιδο τον θάνατο του παρουσιαστής του BBC  Μάικλ Μόσλεϊ (Michael Mosley), ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί νεκρός λίγα μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας. 

Η σορός τους 67χρονου βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης πίσω από έναν φράχτη που έβγαζε στην παραλία - σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας στο BBC, o Mosley κείτονταν στο σημείο αυτό νεκρός «για μέρες».

Στο σημείο βρέθηκε ιατροδικαστής από την Ρόδο για μια πρώτη γνωμάτευση και στη συνέχεια - λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι - η σορός ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου για νεκροψία - νεκροτομή.  

Μιλώντας στην ανταποκρίτρια του SkyNews, o κάμερα μαν της ΕΡΤ Αντώνηνης Μυστιλόγλου περιέγραψε πώς ακριβώς «βρήκαν» τη σορό του Μόσλεϊ, ο οποίος αγνοούταν από την περασμένη Τετάρτη. 

«Μαζί με τους συναδέλφους και τον δήμαρχο αποφασίσαμε να πάμε με σκάφος στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και να τραβήξουμε πλάνα της περιοχής από τη θάλασσα. 

Περνώντας από το σημείο του φράχτη είδα κάτι μαύρο να προεξέχει και τράβηξα πλάνα από 300 μέτρα, όσο καθαρά επέτρεπε το ζουμ. Το είπα στον δήμαρχο αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Ξαναγυρίσαμε λίγο πιο κοντά στην ακτή, περίπου 200 μέτρα και ξανατράβηξα φωτογραφίες. 

«Παιδιά τον βρήκα» – Η στιγμή που το τηλεοπτικό συνεργείο του EΡΤΝews εντοπίζει τον Μόσλεϊ

Γυρίσαμε στην καφετέρια και κάναμε ζουμ στις εικόνες. Διαπιστώσαμε ότι ήταν ένας άντρας πεσμένος ανάσκελα, με το ένα χέρι στην κοιλιά το υ- σε αυτό φορούσε το ρολόι του – και στο άλλο κρατούσε ακόμα την τσάντα του» περιέγραψε ο εικονολήπτης. 

«Λυπάμαι πολύ για την οικογένεια, λυπάμαι που τον βρήκα εγώ… Εύχομαι να είχα καλύτερα νέα», είπε συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια. 
 
 

