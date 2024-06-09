Όλα τα βρετανικά μέσα έχουν σήμερα πρωτοσέλιδο τον θάνατο του παρουσιαστής του BBC Μάικλ Μόσλεϊ (Michael Mosley), ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί νεκρός λίγα μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Η σορός τους 67χρονου βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης πίσω από έναν φράχτη που έβγαζε στην παραλία - σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας στο BBC, o Mosley κείτονταν στο σημείο αυτό νεκρός «για μέρες».

Στο σημείο βρέθηκε ιατροδικαστής από την Ρόδο για μια πρώτη γνωμάτευση και στη συνέχεια - λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι - η σορός ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου για νεκροψία - νεκροτομή.

The body believed to be Dr Michael Mosley is carried 80ft from the rocks where he was found to the sea was seeking to reach. He has been missing for five days. pic.twitter.com/g7qcaEDJxU — David Brown (@DavidhBrown) June 9, 2024

Μιλώντας στην ανταποκρίτρια του SkyNews, o κάμερα μαν της ΕΡΤ Αντώνηνης Μυστιλόγλου περιέγραψε πώς ακριβώς «βρήκαν» τη σορό του Μόσλεϊ, ο οποίος αγνοούταν από την περασμένη Τετάρτη.

«Μαζί με τους συναδέλφους και τον δήμαρχο αποφασίσαμε να πάμε με σκάφος στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και να τραβήξουμε πλάνα της περιοχής από τη θάλασσα.

Περνώντας από το σημείο του φράχτη είδα κάτι μαύρο να προεξέχει και τράβηξα πλάνα από 300 μέτρα, όσο καθαρά επέτρεπε το ζουμ. Το είπα στον δήμαρχο αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Ξαναγυρίσαμε λίγο πιο κοντά στην ακτή, περίπου 200 μέτρα και ξανατράβηξα φωτογραφίες.

Γυρίσαμε στην καφετέρια και κάναμε ζουμ στις εικόνες. Διαπιστώσαμε ότι ήταν ένας άντρας πεσμένος ανάσκελα, με το ένα χέρι στην κοιλιά το υ- σε αυτό φορούσε το ρολόι του – και στο άλλο κρατούσε ακόμα την τσάντα του» περιέγραψε ο εικονολήπτης.

"I'm sorry for the family, I'm sorry that I'm the one to find him. I wish we had better news."



Local cameraman Antonios speaks to Sky's @esadiya, detailing how he spotted the body of TV doctor Michael Mosley on the beach near the fence.



🔗 https://t.co/jazdN0Dp4L



📺 Sky 501 pic.twitter.com/AbzufdXgMy — Sky News (@SkyNews) June 9, 2024

«Λυπάμαι πολύ για την οικογένεια, λυπάμαι που τον βρήκα εγώ… Εύχομαι να είχα καλύτερα νέα», είπε συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια.





